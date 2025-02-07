Η Titan Cement International SA ανακοίνωσε σήμερα ότι η βελγική θυγατρική της, Titan America SA, μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, όρισε τιμή διάθεσης 16,00 δολαρίων Αμερικής ανά μετοχή, για τις 24.000.000 κοινές μετοχές της αρχικής δημόσιας προσφορά της («IPO»).

Η δημόσια προσφορά («IPO») αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International SA. Η Titan Cement International SA έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 3.600.000 κοινών μετοχών, σε περίπτωση υπερκάλυψης, στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετά την αφαίρεση προμηθειών αναδοχής.

Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7 Φεβρουαρίου, 2025.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου, 2025 και υπόκειται στην πλήρωση των κοινώς αποδεκτών όρων κλεισίματος.

Η Titan America αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 136.800.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων, τα οποία θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης της Titan America, καθώς και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Titan America.

Η Titan Cement International SA αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 228.000.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης τους).

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

