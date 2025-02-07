Η Γαλλία ξεκινά έρευνα για το Χ του Μασκ για χειραγώγηση των συζητήσεων στην πλατφόρμα

Έρευνα για την πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ άνοιξε η εισαγγελία της Γαλλίας με αφορμή κατηγορίες ότι «πείραξε» τους αλγόριθμούς του προκειμένου να χειραγωγήσει τον διάλογο που διεξάγεται στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εισαγγελία του Παρισιού είπε ότι έλαβε μια αναφορά από έναν Γάλλο βουλευτή στις 12 Ιανουαρίου στην οποία κατηγόρησε το X για «μεροληπτικούς αλγόριθμους» που «είναι πιθανό να παραποίησαν τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων».

Οι δικαστές και τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος αντιμετώπισης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο της εισαγγελίας του Παρισιού έχουν επιφορτιστεί με την ανάλυση της αναφοράς και τη διεξαγωγή αρχικών τεχνικών ελέγχων στην πλατφόρμα, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού σε ηλεκτρονική απάντησή του στο CNBC, την Παρασκευή





Πηγή: skai.gr

