Porsche: Δεν της βγήκε το στοίχημα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα - Αυξάνονται τα προβλήματά της

Η Porsche AG πέφτει ακόμη πιο μακριά από τους υψηλούς στόχους που έθεσε κατά τη διάρκεια της -κατά τα άλλα- εκθαμβωτικής εισαγωγής της στο χρηματιστήριο πριν από δύο χρόνια, με το κόστος λειτουργίας της εταιρείας να αυξάνεται εντυπωσιακά, μετά τη λανθασμένη εκτίμηση των στελεχών της για το... ποσοστό προθυμίας των υποψήφιων αγοραστών, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το περιθώριο κέρδους του κατασκευαστή της 911 θα πέσει μόλις στο 10% φέτος. Η μετοχή υποχώρησε την Παρασκευή σε νέο χαμηλό από την IPO, σημειώνοντας βουτιά έως και 8%.

Η «απότομη επιδείνωση» των προοπτικών προκαλεί «μείζονα ανησυχία», δήλωσε σε σημείωμά του ο αναλυτής της Bernstein, Stephen Reitman. Ο ίδιος προέτρεψε τα στελέχη της Porsche να καλέσουν τους επενδυτές για να τους εξηγήσουν τις εξελίξεις και να καθησυχάσουν, ει δυνατόν, τους ανθρώπους που τοποθετούν τα χρήματά τους στην εταιρεία.

Στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, η αγοραία αξία της Porsche είναι τώρα λιγότερο από το μισό από αυτή που ήταν τον Μάιο του 2023. Η απότομη πτώση ασκεί μεγαλύτερη πίεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Oliver Blume, ο οποίος διευθύνει τόσο την Porsche όσο και τη Volkswagen AG. Η Porsche ανέφερε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι το εποπτικό συμβούλιο πιθανότατα θα εκδιώξει τόσο τον οικονομικό διευθυντή της όσο και τον επικεφαλής πωλήσεων.

Η Porsche ήταν μεταξύ των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών που αποχώρησαν από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα πέρυσι, επικαλούμενη την υποτονική ζήτηση. Το άλμα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει κοστίσει ακριβά στην εταιρεία στην Κίνα, όπου οι παραδόσεις μειώθηκαν 28% πέρυσι.

Η Porsche δήλωσε την Πέμπτη ότι θα χρειαστούν 800 εκατομμύρια ευρώ (831 εκατομμύρια δολάρια) φέτος, λόγω της επέκτασης του χαρτοφυλακίου προϊόντων της με περισσότερους κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά μοντέλα. Ενώ το πλήρως ηλεκτρικό Taycan της εταιρείας ξεκίνησε γρήγορα μετά το ντεμπούτο του το 2020, οι πωλήσεις έπεσαν πέρυσι.

Η απόδοση των πωλήσεων για το 2024 αναμένεται να καταλήξει στο χαμηλότερο επίπεδο των προβλέψεών της, ή περίπου στο 14%. Αυτή η πρόβλεψη είχε ήδη μειωθεί τον Ιούλιο.

«Η Porsche είναι μια πολυτελής μάρκα OEM και δεν δημιουργεί κερδοφορία σύμφωνα με αυτό», δήλωσε ο αναλυτής της Citigroup Inc. Harald Hendrikse.



