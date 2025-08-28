Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με το τέλος της άνθησης των δαπανών για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, προβλέποντας ότι οι ευκαιρίες θα επεκταθούν σε μια αγορά πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Huang προσπάθησε να καθησυχάσει τους επενδυτές που έχουν αναστατωθεί από ενδείξεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης του κατασκευαστή τσιπ που βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής φρενίτιδας σημειώνει το Reuters.

Η Nvidia προέβλεψε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα έσοδα του τρίτου τριμήνου, αλλά όχι τις υψηλές προσδοκίες που έχουν οδηγήσει την τιμή της μετοχής της σε άνοδο περίπου κατά ένα τρίτο φέτος.

Οι αισιόδοξες προοπτικές του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου έρχονται σε αντίθεση με τα πρόσφατα σημάδια κόπωσης στις μετοχές που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη και τα σχόλια ηγετών του κλάδου σχετικά με τον υπέρμετρο ενθουσιασμό των επενδυτών.

«Μια νέα βιομηχανική επανάσταση έχει ξεκινήσει. Ο αγώνας δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο Huang. «Βλέπουμε 3 έως 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης να δαπανώνται μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Ανοδικά ωθούν τις μετοχές του κατασκευαστή τσιπ οι προσδοκίες για ζήτηση από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, τους ιδιοκτήτες κέντρων δεδομένων που είναι γνωστοί ως hyperscalers και την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.