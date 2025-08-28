Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας, οι επιβάτες που δεν μπορούν να χωρέσουν ανάμεσα σε δύο μπράτσα στο αεροπλάνο, μπορούν είτε να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση εκ των προτέρων και να εξασφαλίσουν επιστροφή χρημάτων αργότερα, είτε να ζητήσουν μια δωρεάν επιπλέον θέση στο αεροδρόμιο.

Από τις 27 Ιανουαρίου, θα πρέπει να κάνουν κράτηση για μια επιπλέον θέση εκ των προτέρων - και η επιστροφή χρημάτων δεν θα είναι πλέον εγγυημένη, σύμφωνα με το Sky News.

Θα χορηγείται μόνο εάν τουλάχιστον μία θέση στην πτήση ήταν κενή κατά την αναχώρηση και οι θέσεις είχαν κρατηθεί στην ίδια κατηγορία.

Ο επιβάτης πρέπει επίσης να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων εντός 90 ημερών.

«Οι πελάτες που δεν έχουν τον χώρο που χρειάζονται θα πρέπει να αγοράσουν μια επιπλέον θέση και να πληρώσουν τυχόν ισχύουσες χρεώσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

