Η Nvidia, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, και κυρίαρχη δύναμη πίσω από το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ από το 2023, προέβλεψε την Τετάρτη έσοδα για το τρίτο τρίμηνο πάνω από τις προβλέψεις της Wall Street.

Υποβοηθούμενη από την ισχυρή ζήτηση για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της από παρόχους cloud που επεκτείνουν τις υποδομές τους για να ανταποκριθούν στην τεχνολογία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, η Nvidia αναμένει στο τρίτο τρίμηνο έσοδα 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων (συν-πλην 2%). Αυτό σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 53,14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η πάροχος δεδομένων χρηματοοικονομικών αγορών LSEG (London Stock Exchange Group).

Οι μετοχές της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο υποχώρησαν κατά 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετριάζοντας τις αρχικές, μεγαλύτερες απώλειες μετά την τριμηνιαία οικονομική έκθεση. Η NVDA κέρδισε πάνω από το ένα τρίτο μέχρι στιγμής το 2025, ξεπερνώντας την άνοδο του δείκτη αναφοράς S&P 500 που ανέρχεται σε σχεδόν 10% από την αρχή του έτους.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πωλήσεις των τσιπ AI H20 προς την Κίνα, καθώς οι περιορισμοί από τις αμερικανικές αρχές παραμένουν σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι η Nvidia αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις παρά την κυριαρχία της. Έχει χάσει σημαντικό μερίδιο αγοράς εξαιτίας του εμπορικού πολέμου του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα. Η απαγόρευση πώλησης τσιπ AI στην Κίνα στοίχισε στην εταιρεία περί τα 4,5 δισ. δολάρια το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, ενώ εκτιμάται ότι οι περιορισμοί κόστισαν περίπου 8 δισ. δολάρια στο τελευταίο τρίμηνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.