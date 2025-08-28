Η επιχείρηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων που διευθύνει ο Ίλον Μασκ συνεχίζει να χάνει έδαφος, παρά την πρόσφατη ανανέωση του Model Y.

Οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 40% σε όλη την Ευρώπη τον Ιούλιο σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντιμετωπίζει ολοένα και πιο σκληρό ανταγωνισμό από την κινεζική BYD, σημειώνει ο Guardian.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν 8.837 πωλήσεις αυτοκινήτων Tesla σε όλη την ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το αντίστοιχο νούμερο για την ίδια περίοδο πέρσι ήταν 14.769.

Οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων BYD σε όλη την Ευρώπη αυξήθηκαν σε 13.503 τον περασμένο μήνα, σε σύγκριση με 4.151 ένα χρόνο νωρίτερα. Η BYD κατέχει πλέον μερίδιο αγοράς 1,2%, σύμφωνα με την ACEA. Το μερίδιο της Tesla παραμένει στο 0,8%.

Οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, οι οποίες συχνά διαθέτουν σχετικά φθηνότερα μοντέλα, επεκτείνονται δυναμικά στην Ευρώπη. Η BYD ξεπέρασε την Tesla σε πωλήσεις στην Ευρώπη για πρώτη φορά την άνοιξη, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας έρευνας αγοράς JATO Dynamics.

Πηγή: skai.gr

