Η Nvidia έγινε την Τετάρτη η τρίτη εταιρεία από τις λεγόμενες «Magnificent Seven» που κατάφερε να ανακτήσει το θετικό πρόσημο όσον αφορά την πορεία της στο ταμπλό από την αρχή του 2025 μέχρι σήμερα, ενισχύοντας την εικόνα ανάκαμψης που καταγράφεται στις τεχνολογικές μετοχές, παρά τις πιέσεις που ασκούν οι δασμοί του προέδρου Τραμπ.

Όπως αναφέρει το CNBC, η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε την Τετάρτη κατά 4%, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την πώληση πάνω από 18.000 κορυφαίων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία συμπίπτει με την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προσέγγισης ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας, σε επίπεδο επενδύσεων και στρατηγικών σχέσεων.

Παρότι εταιρείες με μεγάλη έκθεση σε παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως η Apple και η Nvidia, δέχθηκαν πιέσεις από τους νέους αμερικανικούς δασμούς, ορισμένες άλλες -όπως η Meta και η Microsoft- φαίνεται να ωφελούνται, χάρη στην έμφασή τους σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Η επιστροφή στο «πράσινο» για τη Nvidia έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική που παρέχουν στην εταιρεία οι συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα σε μια εποχή που το εμπόριο επηρεάζεται σημαντικά από τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στο ίδιο φόρουμ στο Ριάντ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμός με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, λέγοντας χαρακτηριστικά «μάλλον σε συμπαθώ πολύ», σε μια σκηνή που καταγράφηκε από τους δημοσιογράφους. Παρόντες ήταν επίσης κορυφαίοι CEO όπως ο Jensen Huang της Nvidia και ο Elon Musk της Tesla.

Ανάκαμψη στο ταμπλό, ανησυχία στις προβλέψεις

Την ίδια ώρα, οι αγορές των ΗΠΑ εμφάνισαν μικτή εικόνα, με τον δείκτη Nasdaq να ενισχύεται 0,72%, κυρίως λόγω του τεχνολογικού κλάδου. Η AMD ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 6 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας κι εκείνη τη μετοχή της.

Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,21%, ενώ στην Ασία καταγράφηκαν απώλειες — ο Nikkei της Ιαπωνίας έκλεισε με πτώση 0,9% και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ 1%.

Εν τω μεταξύ, ο διαχειριστής hedge fund Steve Cohen προειδοποίησε για πιθανότητα επιστροφής των αγορών στα χαμηλά του Απριλίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ύφεσης με πιθανότητα 45%.

Κρίσιμη καμπή για τις σπάνιες γαίες και την τεχνολογία

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει επίσης ενεργά την απεξάρτηση από τις σπάνιες πρώτες ύλες της Κίνας, προχωρώντας σε εκτελεστικό διάταγμα που επιταχύνει την εξόρυξη πολύτιμων ορυκτών από τον βυθό των ωκεανών. Το διάταγμα έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), η οποία έκανε λόγο για «τη νέα χρυσή εποχή» της βιομηχανικής παραγωγής.

Συμπέρασμα:

Η δυναμική της Nvidia δείχνει πως η τεχνολογία παραμένει κινητήριος δύναμη της αγοράς, ακόμα και σε περιόδους έντονων εμπορικών εντάσεων. Με τις κινήσεις Τραμπ να πυροδοτούν νέες ισορροπίες στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, οι μετοχές υψηλής τεχνολογίας φαίνεται πως βρίσκουν νέους δρόμους για ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

