Ελαφρώς καλύτερα των προσδοκιών τα κέρδη της Deutsche Telekom στο α' τρίμηνο

Κέρδη α' τριμήνου ελαφρώς υψηλότερα των προσδοκιών των αναλυτών ανακοίνωσε την Πέμπτη η Deutsche Telekom, προχωρώντας ταυτόχρονα σε οριακή ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της για το σύνολο της χρήσης.

Ο γερμανικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 29,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, με τα έσοδα από υπηρεσίες να εμφανίζουν άνοδο 6,3% στα 25 δισ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μετά από μισθώσεις (EBITDA AL) για το α' τρίμηνο ανήλθαν στα 11,3 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 11,11 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 43,5% σε ετήσια βάση στα 2,8 δισ. ευρώ.

Ο όμιλος προχώρησε επίσης σε οριακή αύξηση των εκτιμήσεών του για τα EBITDA AL στο σύνολο του έτους, προβλέποντας ότι αυτά θα ανέλθουν περίπου σε 45 δισ. ευρώ από 44,9 δισ. ευρώ που ανέμενε προηγουμένως. Επίσης, ανέφερε ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις θα αγγίξουν τα 20 δισ. ευρώ, έναντι 19,9 δισ. ευρώ που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψή της.

«Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητά μας εν μέσω ενός απαιτητικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Tim Höttges στην ανακοίνωσή του.



Πηγή: skai.gr

