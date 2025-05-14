Η Ευρώπη Holdings εξαγοράζει τις ΝΑΚ Insurance Brokers και ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων - Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη

Η Ευρώπη Holdings ανακοίνωσε την εξαγορά της ΝΑΚ Insurance Brokers A.E., μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της στον ασφαλιστικό κλάδο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, συμπληρώνοντας φέτος 90 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά, η ΝΑΚ Insurance Brokers A.E. αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία μεσιτών ασφαλίσεων στους επιχειρηματικούς κινδύνους και ταυτόχρονα συνώνυμο της καινοτομίας. Με ηγετική θέση στους κλάδους της ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων και με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ΝΑΚ Insurance Brokers A.E. επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εταιρικού μετασχηματισμού, η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ανακοινώνει, επίσης, την ολοκλήρωση της εξαγοράς ποσοστού 40% της ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε., καθώς και την, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, παροχή ειδικής άδειας από το Διοικητικό της Συμβούλιο για τη σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος για την εξαγορά του υπολοίπου 60%. Σε συνδυασμό με τις εξαγορές της Ευρώπη Ασφαλιστικής το προηγούμενο διάστημα και της ΝΑΚ Insurance Brokers A.E. σήμερα, η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS καθίσταται πλέον ένας ισχυρός ασφαλιστικός πόλος με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές ανάπτυξης που φέρνει νέα δεδομένα στον κλάδο των ασφαλίσεων.

Στο νέο σχήμα, η Ευρώπη Ασφαλιστική και η ΝΑΚ Insurance Brokers A.E. θα συνεχίσουν να λειτουργούν απολύτως αυτόνομα απολαμβάνοντας την υποστήριξη και τις ευκαιρίες που θα τους παρέχει η εισηγμένη ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, μέλος του κορυφαίου Ομίλου INTRACOM. Όσον αφορά στην ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε. στόχος είναι, εντός του 2025, η ενσωμάτωσή της μέσω συγχώνευσης δια απορρόφησης από τη ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intracom Holdings κ. Σωκράτης Κόκκαλης, δήλωσε σχετικά: «Μετά την πρόσφατη απόκτηση της Ευρώπη Ασφαλιστικής, η εξαγορά της ΝΑΚ Insurance Brokers A.E., καθώς και της ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε. αποτελεί μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω τη θέση μας στην ασφαλιστική αγορά. Μαζί, δημιουργούμε έναν ακόμα ισχυρότερο οργανισμό, που έρχεται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS να καταστεί ηγέτης του κλάδου, προσφέροντας ακόμα πιο σύγχρονες, ευέλικτες και εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που εμπνέουν εμπιστοσύνη και διασφαλίζουν το μέλλον των πελατών μας».

