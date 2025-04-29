Μυτιληναίος στο CNBC: Το αμυντικό hub της METLEN που θα στηρίξει το ReArm

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και CEO της METLEN, καλεσμένος στο CNBC και την πρωινή εκπομπή «Europe Early Edition», που παρουσιάζει η δημοσιογράφος Silvia Amaro, παρουσίασε σήμερα τις βασικές προοπτικές της εταιρείας, εστιάζοντας σε τρία στρατηγικά μέτωπα: την ανάπτυξη στον κλάδο της άμυνας, τη διαδικασία εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων μετάλλων.

Αναφορικά με την αμυντική βιομηχανία σημείωσε: «Βρισκόμαστε στον χώρο της άμυνας εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, με ιδιαίτερα προηγμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις στην Ελλάδα που προμηθεύουν μεγάλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο».

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι η METLEN προχωρά στην κατασκευή τριών νέων εργοστασίων γύρω από τις δύο υπάρχουσες εγκαταστάσεις της, δημιουργώντας ένα αμυντικό hub που θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες ReArm τους επόμενους μήνες και χρόνια. Παράλληλα, πρόσθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για ένα αρχικό σχέδιο ύψους 100 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για συνολικά 150 δισ. ευρώ διαθέσιμα για αμυντικούς σκοπούς. Ακόμη δεν γνωρίζουμε πώς θα κατανεμηθούν αυτά τα κονδύλια, ούτε ποιες συνεργασίες θα προκύψουν».

Σχετικά με την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ανέφερε: «Όταν ανακοινώσαμε τα σχέδιά μας τον Δεκέμβριο του 2024, δώσαμε ένα χρονικό παράθυρο 12-18 μηνών. Σήμερα, οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτερα από το αναμενόμενο και, αν οι διεθνείς αγορές παραμείνουν σχετικά ήρεμες, ο πιο πιθανός χρόνος για την εισαγωγή στο Λονδίνο είναι το γ' τρίμηνο του 2025».

Τέλος, ο κ. Μυτιληναίος στάθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις και την εξάρτηση από την Κίνα, σημειώνοντας τα εξής: «Δεν είμαι αισιόδοξος ως προς το μέτωπο των δασμών, ούτε ως προς την πορεία της συμμαχίας ΗΠΑ-ΕΕ. Βλέπουμε αποκλίνουσες απόψεις και προτεραιότητες, ιδιαίτερα στην προσέγγιση της Ουκρανίας. Για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε έναν ‘διχασμένο’ Δυτικό κόσμο».

