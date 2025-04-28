Το στρατηγικό σχέδιο για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για EBITDA 2 δισ. ευρώ και τους νέους πυλώνες ανάπτυξης της METLEN Energy & Metals πρόκειται να παρουσιάσει σήμερα στο Λονδίνο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια της Capital Markets Day που διοργανώνει ο όμιλος στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, η εισηγμένη θα παρουσιάσει τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη για τον διπλασιασμό των EBITDA της καθώς και τρεις νέους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης: Κρίσιμα Μέταλλα (Γάλλιο), Κυκλική Μεταλλουργία και Άμυνα, τα οποία συμπληρώνουν και ενισχύουν την ηγετική της θέση στους τομείς της Ενέργειας, των Μετάλλων και των Υποδομών.

Η διοικητική ομάδα της METLEN θα παρουσιάσει εκτενώς το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, τις προτεραιότητες κατανομής κεφαλαίου και την αναπτυξιακή στρατηγική. Στις παρουσιάσεις θα περιλαμβάνονται ενημερώσεις για τις κύριες επενδύσεις της METLEN στην ενεργειακή μετάβαση, τη βιομηχανική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάκτηση μετάλλων — τοποθετώντας την εταιρεία στο επίκεντρο της εξελισσόμενης βιομηχανικής πραγματικότητας της Ευρώπης, τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ανέδειξε τη νέα φάση μετασχηματισμού της εταιρείας: «Σήμερα η METLEN εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Με στρατηγικές επενδύσεις στις κρίσιμες πρώτες ύλες, την κυκλική μεταλλουργία και την άμυνα – σε συνδυασμό με τις ισχυρές μας βάσεις στις ΑΠΕ, το βωξίτη, την αλουμίνα και το αλουμίνιο, καθώς και τις υποδομές και τις παραχωρήσεις, βρισκόμαστε σε μια μοναδική θέση ώστε να ανταποκριθούμε στις διαρκώς μεταβαλλόμενες βιομηχανικές ανάγκες της Ευρώπης και, με αυτόν τον τρόπο, να επιτύχουμε EBITDA €2 δισ. σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Βασικά Στρατηγικά Σημεία

Ενεργειακή Μετάβαση

Πάνω από 12GW σε υπό ανάπτυξη ΑΠΕ, με έργα ενεργειακής μετάβασης άνω των €1,5 δισ., καθώς και επέκταση των υποδομών του δικτύου για την υποστήριξη της ηλεκτροδότησης, της ανάπτυξης data centres και της ζήτησης που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιώντας παράλληλα τη επί δεκαετίες εμπειρία στην παραγωγή ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου, που θα λειτουργήσουν ως καύσιμο μετάβασης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Παραγωγή Γαλλίου

Με ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €296 εκατ., που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, η METLEN (α) γίνεται ο μοναδικός παραγωγός γαλλίου στην Ευρώπη, σε θέση να αντικαταστήσει τις εισαγωγές από την Κίνα και να στηρίξει τις ευρωπαϊκές αλυσίδες τεχνολογικού εφοδιασμού, (β) ενισχύει τη θέση της ως κορυφαίος παραγωγός αλουμίνας στην Ευρώπη, και (γ) επεκτείνει περαιτέρω τις ικανότητες εξόρυξης βωξίτη, διαθέτοντας τη μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα στην ΕΕ.

Κυκλική Μεταλλουργία

Εκκινεί μια πλήρως κατοχυρωμένη τεχνολογία ανάκτησης μετάλλων, με στόχο την παραγωγή νέων οξειδίων μετάλλων από δευτερογενείς πηγές εφοδιασμού, όπως βιομηχανικά υποπροϊόντα. Η διαδικασία αυτή θα παράγει σειρά κρίσιμων πρώτων υλών (που περιλαμβάνονται στη λίστα CRM της ΕΕ) και βασικά μέταλλα, μειώνοντας τη στρατηγική εξάρτηση από την παραδοσιακή εξόρυξη.

Άμυνα

Στοχεύοντας σε EBITDA περίπου €150 εκατ. μεσοπρόθεσμα, μέσω της επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας, στον Εκσυγχρονισμό, την Επισκευή και την Ανακατασκευή (MRO), καθώς και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα. Ο αμυντικός τομέας βασίζεται σε τέσσερις νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις (ή πέντε, περιλαμβανομένου του μεγαλύτερου λειτουργικού εργοστασίου), καθώς και νέες συνεργασίες με ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας και καινοτομίας.

Υποδομές & Παραχωρήσεις

Η ΜΕΤΚΑ διπλασίασε το EBITDA της το 2024 με ισχυρό ανεκτέλεστο έργων €1,5 δισ., και στοχεύει σε μερίδιο 20–25% από το pipeline δημόσιων και ιδιωτικών έργων και παραχωρήσεων ύψους €3,2 δισ.

Σήμερα, η εταιρεία επιβεβαιώνει εκ νέου την πρόθεσή της να επιδιώξει εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, προσαρμόζοντας το προφίλ της στις κεφαλαιαγορές διεθνούς κλίμακας και την ήδη υπάρχουσα διεθνή θεσμική μετοχική βάση.

Το Capital Markets Day αποτελεί ορόσημο στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της METLEN και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για λειτουργική αριστεία, υπεύθυνες επενδύσεις και υψηλή επίδοση σε ESG.

Το webcast του Capital Markets Day θα ξεκινήσει σήμερα, 28 Απριλίου 2025 στις 14:30 (τοπική ώρα Ελλάδος) / 12:30μ.μ. (τοπική ώρα Ηνωμένου Βασιλείου). Λεπτομέρειες εδώ:

English webcast: METLEN Capital Markets Day | SparkLive | LSEG

Greek webcast: METLEN Capital Markets Day | SparkLive | LSEG

