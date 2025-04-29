ΔΕΣΦΑ και NOMAGAS ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών φυσικού αερίου

Ο ΔΕΣΦΑ και η NOMAGAS JSC, ο κρατικός διαχειριστής μεταφοράς φυσικού αερίου της Βόρειας Μακεδονίας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με σκοπό την ενίσχυση των συνεργειών τους στον ενεργειακό τομέα, την περαιτέρω προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής διασύνδεσης και την ενδυνάμωση της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη επίσημα κατά τη διάρκεια του 9th Balkan Energy Summit από τη CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της NOMAGAS, Muhamet Elmazi, παρουσία του Υφυπουργού Ενέργειας της Ελλάδας, Νίκου Τσάφου και της Υπουργού Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, Sanja Božinovska, εμβαθύνοντας την υφιστάμενη εποικοδομητική σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο εταιρείες ήδη από το 2016 για το έργο του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο νέος αγωγός, συνολικού μήκους 123 χιλιομέτρων (55 χιλιόμετρα στην Ελλάδα και 67 χιλιόμετρα στη Βόρεια Μακεδονία), θα επιτρέψει την πρόσβαση σε νέες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και υποστηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης και της μελλοντικής μεταφοράς υδρογόνου, καθώς είναι 100% συμβατός για τη μεταφορά του.

Επιπλέον, το έργο θα ενισχύσει σημαντικά τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου για τη Βόρεια Μακεδονία, παρέχοντας πρόσβαση στο ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου και στους Τερματικούς Σταθμούς εισαγωγής LNG της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Αυτό το σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με την υπογραφή του συγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας, ο ΔΕΣΦΑ και η NOMAGAS δεσμεύονται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη βιώσιμων, ασφαλών και αποδοτικών υποδομών φυσικού αερίου στην περιοχή. Η συνεργασία των δύο εταιρειών αποσκοπεί στην προώθηση διασυνοριακών συνεργειών και στη δυνατότητα ενσωμάτωσης αναδυόμενων τεχνολογιών στα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στον ευρύτερο στόχο της ενεργειακής ασφάλειας και μετάβασης. Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο δέκα (10) ετών, αναδεικνύοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της συνεργασίας μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της NOMAGAS.

Σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου, ο Υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, σχολίασε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της NOMAGAS αποτελεί καθοριστικό βήμα προς τα εμπρός για την ενεργειακή συνεργασία στην περιοχή μας. Η σύμπραξη αυτή δεν ενδυναμώνει μόνο τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, αλλά επιβεβαιώνει και την κοινή μας δέσμευση για ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση. Ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας είναι ένα στρατηγικό έργο που ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη διασυνδεσιμότητα της περιοχής μας, διευρύνει τις οικονομικές και επενδυτικές προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή και παγιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικό ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα από τη συνεργασία μας και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μας, θέτουμε τα θεμέλια για ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον».

Η Υπουργός Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, Sanja Božinovska, σημείωσε: «Η σημερινή υπογραφή αποτελεί ξεκάθαρη επιβεβαίωση του στρατηγικού μας οράματος, δηλαδή της σύνδεσης, της διαφοροποίησης και της θωράκισης των ενεργειακών μας συστημάτων για το μέλλον. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της NOMAGAS και του ΔΕΣΦΑ σημαίνει το άνοιγμα της Βόρειας Μακεδονίας σε νέες ενεργειακές αγορές και σε μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού, ενώ παράλληλα υποστηρίζει άμεσα τη μετάβασή μας σε βιώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Διασυνδετήριος Αγωγός δεν σχεδιάστηκε μόνο για τις ανάγκες του σήμερα, αλλά για το ενεργειακό μέλλον — ένα μέλλον όπου οι καθαρές τεχνολογίες θα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Με το βήμα αυτό διασφαλίζουμε όχι μόνο μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για τη χώρα μας, αλλά συμβάλλουμε και στη δημιουργία μιας ισχυρότερης και πιο ενοποιημένης ενεργειακής περιοχής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, δήλωσε: «Πρόκειται για ακόμα ένα σημαντικό βήμα στη δέσμευση του ΔΕΣΦΑ για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, με τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών που διαμορφώνουν ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για την περιοχή. Μέσω της συνεργασίας μας με τη NOMAGAS, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως την τεχνογνωσία και τους πόρους μας, δημιουργώντας συνέργειες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης αμφότερων των εθνικών συστημάτων φυσικού αερίου των δύο χωρών και την ενίσχυση της διαφοροποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της NOMAGAS, Muhamet Elmazi, δήλωσε σχετικά: «Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογραμμίζει τον ρόλο της NOMAGAS στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και στην υποστήριξη της ενεργειακής της μετάβασης. Επίσης, καθιερώνει τη NOMAGAS ως βασικό κρίκο στην αλυσίδα μεταφοράς φυσικού αερίου και υδρογόνου στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ενεργειακών τους συστημάτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας στρατηγικά σημαντικής συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ ως ενεργειακό κόμβο, αξιοποιώντας την ευελιξία του».



