METLEN: Πώς θα κάνει το «άλμα» για EBITDA 2 δισ. ευρώ

Ένα επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2028, στο πλαίσιο της επίτευξης EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, παρουσίασε η εταιρεία METLEN Energy & Metals στο πλαίσιο του Capital Markets Day που πραγματοποίησε στο Λονδίνο εν όψει της εισαγωγής της στο London Stock Exchange.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εισηγμένης, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των κεφαλαίων, σε ποσοστό 84% θα κατευθυνθεί για την ανάπτυξή της και ποσοστό μόνον 16% για τη συντήρηση υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων.

Στο τέλος αυτής της περιόδου η Metlen θα διαθέτει συνολικά 18 εργοστασιακές μονάδες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, που περιλαμβάνουν τα Κρίσιμα Μέταλλα (γάλλιο), την Κυκλική Μεταλλουργία και την Άμυνα, παράλληλα με τους τομείς της Ενέργειας, των Μετάλλων και των Υποδομών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία για το επενδυτικό της πρόγραμμα (Capex), ποσοστό 53% θα διατεθεί στον τομέα της ενέργειας, 40% στον τομέα του Μετάλλου, 3% στις υποδομές και παραχωρήσεις και 4% σε λοιπές δραστηριότητες.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος, διαμέσου αυτής της αναπτυξιακής πορείας, η οποία πέραν των επενδύσεων περιλαμβάνει και την ετοιμότητά της στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, η METLEN θα εξασφαλίσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (3 με 5 έτη) EBITDA 2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η METLEN πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη ημερίδα (Capital Markets Day 2025) στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπου η διοίκηση της παρουσίασε τον στρατηγικό οδικό χάρτη για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου των €2 δισ. σε EBITDA (βάσει οργανικής ανάπτυξης, χωρίς συνυπολογισμό τυχόν εξαγορών και συγχωνεύσεων), καθώς και τη δημιουργία νέων πυλώνων ανάπτυξης σύμφωνα με το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό της μοντέλο. Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της για εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της METLEN ανά τομέα, συμπεριλαμβανομένης παρουσίασης του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, διευθύνοντος συμβούλου της ΜETLEN, για τη μετάβαση της εταιρείας σε έναν νέο στρατηγικό κύκλο, ο οποίος ενσωματώνει τα Κρίσιμα Μέταλλα (Γάλλιο), την Κυκλική Μεταλλουργία και την Άμυνα στο χαρτοφυλάκιό της, μαζί με την Ενέργεια, τα Μέταλλα και τις Υποδομές & Παραχωρήσεις.

Ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις με τριπλασιασμό του EBITDA από το 2020 μέχρι σήμερα

Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της METLEN υποστηρίζονται από σημαντική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της, με αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό του EBITDA της, τον υπερδιπλασιασμό των εσόδων της και τη διεύρυνση του διεθνούς γεωγραφικού της αποτυπώματος από το 2020.

Μέσω του στρατηγικού οδικού χάρτη που στοχεύει στον διπλασιασμό του EBITDA μεσοπρόθεσμα, η METLEN προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω ενός υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον ηγετικό ρόλο της εταιρείας στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης. Η ισχυρή ρευστότητα επέτρεψε στην εταιρεία να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη

Η πειθαρχημένη οικονομική στρατηγική της METLEN της επέτρεψε να διατηρήσει τη μόχλευση σταθερά κάτω από το 2x, ακόμη και κατά τη διάρκεια σημαντικών κύκλων κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX).

Η εταιρεία διεύρυνε επιτυχώς την πρόσβασή της σε διεθνείς πηγές κεφαλαίων, λειτουργώντας πλέον με ισχυρή ρευστότητα άνω των 3 δισ. ευρώ (Δεκέμβριος 2024), η οποία της παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Παράλληλα, η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει σημειώσει σημαντική άνοδο από το 2020, αντικατοπτρίζοντας τις σταθερές λειτουργικές επιδόσεις της και την αυξανόμενη διεθνή αναγνωρισιμότητά της.

Η επικείμενη διπλή εισαγωγή στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Αθήνας, μέσω πρότασης ανταλλαγής μετοχών, θα ευθυγραμμίσει ακόμη περισσότερο το προφίλ της METLEN στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με το παγκόσμιο επιχειρηματικό της αποτύπωμα, ενισχύοντας τόσο την αξία για τους μετόχους όσο και τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών διεθνούς κύρους.

Ο τομέας Ενέργειας παραμένει βασική κινητήρια δύναμη

To portofolio ΑΠΕ της METLEN έχει πλέον ξεπεράσει τα 2 GW υπό ανάπτυξη έργων. Παράλληλα, το ανεκτέλεστο EPC έργων άνω του 1,5 δισ. ευρώ δίνει τη δυνατότητα για συνεχή επανεπένδυση μέσω του Asset Rotation Model.

Ο στόχος για την κατάκτηση μεριδίου 30% στη λιανική αγορά ενέργειας στην Ελλάδα έως το 2028, σε συνδυασμό με την επέκταση των δραστηριοτήτων στα δίκτυα, τα κέντρα δεδομένων (Data Centers) και την ψηφιακή διαχείριση ζήτησης, προχωρά με συνέπεια και τοποθετεί τη METLEN στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης.

Η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει κόμβους εμπορίας και προμήθειας ενέργειας στην Ιταλία και την Ελβετία, αξιοποιώντας περαιτέρω τις διασυνδεδεμένες αγορές ενέργειας της Ευρώπης και ενισχύοντας τις δυνατότητές της στην εισαγωγή φυσικού αερίου.

Η Μεταλλουργία παραμένει ηγετική δύναμη στο αλουμίνιο και τα κρίσιμα υλικά

Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην κυκλική μεταλλουργία, αξιοποιώντας δικές της πιλοτικές τεχνολογίες για την ανάκτηση κρίσιμων μετάλλων από βιομηχανικά κατάλοιπα. Με ποσοστά ανάκτησης που φτάνουν έως και το 99% και εφαρμογές σε πολλαπλά είδη πρώτων υλών, η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να αποδώσει ~290 ktpa (χιλιάδες τόνους ετησίως) σε παραγωγή μεσοπρόθεσμα, η πλειοψηφία των οποίων θα είναι στρατηγικά υλικά υψηλής αξίας - ενισχύοντας τόσο την κερδοφορία όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Εν τω μεταξύ, η πρόσφατη είσοδος της εταιρείας στην αγορά γαλλίου -ένα κρίσιμο υλικό για την παραγωγή ημιαγωγών και την άμυνα- με στόχο την παραγωγή 50 τόνων ετησίως, όχι μόνο θα καθιερώσει την Ελλάδα στην αλυσίδα αξίας του γαλλίου της Ευρώπης, αλλά θα προσθέσει επίσης έναν μηχανισμό υψηλής αξίας στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της METLEN.

Η METLEN ενισχύει το στρατηγικό της αποτύπωμα επενδύοντας σε αμυντικές λύσεις αιχμής. Η διεύρυνση της βιομηχανικής της βάσης στον Βόλο, σε συνδυασμό με νέες συνεργασίες με κορυφαίες αμυντικές εταιρείες (Iveco Defence Vehicles (LINK), KNDS France (Link), εδραιώνουν τη METLEN ως ζωτικό παράγοντα στο αμυντικό τοπίο της Ευρώπης.

Ο τομέας Υποδομών & Παραχωρήσεων αναδεικνύεται ως τρίτος σημαντικός μοχλός ανάπτυξης

Η METLEN, μέσω της METKA ATE και της M Παραχωρήσεις, διαθέτει μοναδικό πλεονέκτημα για την αξιοποίηση του ετήσιου κύματος επενδύσεων σε υποδομές ύψους ~18 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Η παραπάνω διπλή δομή - που συνδυάζει την εκτέλεση τεχνικών έργων με την ανάπτυξη παραχωρήσεων μακράς διάρκειας - δημιουργεί ένα αυτοτροφοδοτούμενο μοντέλο που συνδέει την κατασκευή έργων με επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Εμβληματικά έργα όπως το Flyover της Θεσσαλονίκης, οι βιοκλιματικές σχολικές μονάδες και το αρδευτικό πρόγραμμα της Θεσσαλίας αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Η METLEN στοχεύει να ηγηθεί στον τομέα των υποδομών παραδίδοντας έργα με ασφάλεια, εντός χρονοδιαγράμματος, με τεχνική υπεροχή και βέλτιστη διαχείριση κόστους.

Αυτή η αναπτυξιακή πορεία και μεγέθυνση της εταιρείας έχει αποτελέσει πόλο έλξης για την επιστροφή επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων που έφυγαν από την Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης, μέσω του λεγομένου brain drain.

Όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος, «σήμερα η METLEN εισέρχεται σε μία νέα εποχή. Με στρατηγικές επενδύσεις στις κρίσιμες πρώτες ύλες, την κυκλική μεταλλουργία και την άμυνα, σε συνδυασμό με τις ισχυρές μας βάσεις στις ΑΠΕ, τον βωξίτη, την αλουμίνα και το αλουμίνιο, καθώς και τις υποδομές και τις παραχωρήσεις, βρισκόμαστε σε μία μοναδική θέση ώστε να ανταποκριθούμε στις διαρκώς μεταβαλλόμενες βιομηχανικές ανάγκες της Ευρώπης και, με αυτόν τον τρόπο, να επιτύχουμε EBITDA 2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

