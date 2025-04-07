Η METLEN σύναψε αποκλειστική συνεργασία με την KNDS France (KNDS) για την παραγωγή του VBCI PHILOCTETES®, του πλέον σύγχρονου γαλλικού 8x8 τεθωρακισμένου οχήματος μάχης πεζικού, σηματοδοτώντας έναν σημαντικό ορόσημο στην Ευρωπαϊκή βιομηχανική και αμυντική συνεργασία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η γαλλική εταιρεία, με ηγετική θέση στην άμυνα ξηράς, υπογράφει μια τόσο φιλόδοξη συμφωνία για 8x8 τεθωρακισμένα οχήματα. Η αποκλειστική αυτή συμμαχία περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την κατασκευή θωράκισης από αλουμίνιο και την παραγωγή και συναρμολόγηση στην Ελλάδα του VBCI Mk2. Στόχος της στρατηγικής αυτής συμφωνίας είναι η κάλυψη της επιχειρησιακής ανάγκης του Ελληνικού Στρατού για μεγάλο αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης 8x8, καθώς και των ενόπλων δυνάμεων άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Με την εγκατάσταση βασικών γραμμών παραγωγής και συντήρησης στην Ελλάδα, η συνεργασία ευνοεί τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και δημιουργεί προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία της χώρας, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη γαλλοελληνική αμυντική συνεργασία.

PHILOCTETES®: Ένα ισχυρό, ολοκληρωμένο σύστημα μάχης

Το όνομα PHILOCTETES® παραπέμπει στον ήρωα του Τρωικού Πολέμου και φύλακα των βελών του Ηρακλή, τα οποία ήταν απαραίτητα για την πτώση της Τροίας. Το VBCI PHILOCTETES® αποτελεί αναβαθμισμένη έκδοση του 8x8 τεθωρακισμένου οχήματος μάχης πεζικού που ήδη εξυπηρετεί τις ανάγκες του γαλλικού στρατού. Είναι εξοπλισμένο με έναν τηλεχειριζόμενο πυργίσκο των 40mm, αντίστοιχο με αυτόν του JAGUAR, καθώς και με εκτοξευτή αντιαρματικών πυραύλων MMP, επιτυγχάνοντας αποτελεσματική κάλυψη απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα απειλών – από UAVs και εναέρια μέσα, έως ελαφρά οχήματα και κύρια άρματα μάχης. Το VBCI μπορεί να μεταφέρει πλήρες τμήμα μάχης πεζικού και είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις, όπως όχημα διοίκησης, ασθενοφόρο ή όχημα ανάκτησης. Το VBCI χρησιμοποιείται από τον γαλλικό στρατό για περισσότερα από 10 χρόνια σε εξωτερικές αποστολές και έκτοτε βελτιώνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς.

Η METLEN διαθέτει σημαντική εμπειρία στον αμυντικό τομέα, αποτελώντας εδώ και 23 χρόνια αξιόπιστο βιομηχανικό εταίρο της KNDS Deutschland. Η παραγωγική της μονάδα στον Βόλο ήδη αναλαμβάνει τη συναρμολόγηση της θωράκισης του άρματος μάχης LEOPARD 2 MBT. Με τη νέα αυτή συνεργασία, η METLEN ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες.

Το γεωπολιτικό περιβάλλον και η αυξανόμενη ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, καθιστούν αναγκαία την επιτάχυνση των αμυντικών δυνατοτήτων της ηπείρου. Η ευρωπαϊκή αμυντική ανασυγκρότηση (ReArm) αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής παραγωγής και της βιομηχανικής αυτάρκειας στον τομέα της άμυνας. Η ελληνική βιομηχανία, μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία θέσεων υψηλής εξειδίκευσης και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Με τη συμφωνία αυτή, η METLEN επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην εγχώρια και ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η METLEN κατέχει ηγετική θέση στις βαριές και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, με τη βιομηχανική μονάδα του Βόλου να αναγνωρίζεται για την διεθνή αμυντική της παραγωγή. Το εργοστάσιο στον Βόλο, που ιδρύθηκε το 1963, έχει εξελιχθεί σε μια εξειδικευμένη παραγωγική μονάδα, με το 100% της παραγωγής του να προορίζεται για εξαγωγές τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η METLEN, προκειμένου να υποστηρίξει περαιτέρω τον ρόλο της στην αμυντική βιομηχανία, ανακοίνωσε στις αρχές του 2024 την ανάπτυξη μιας νέας μονάδας παραγωγής προηγμένων μεταλλικών κατασκευών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2026. Επιπλέον, η εταιρεία έχει αποκτήσει δύο ακόμη εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού, ώστε να ενσωματωθούν στο ευρύτερο βιομηχανικό οικοσύστημα της METLEN.

Με την παραγωγική δυναμική της METLEN και την τεχνογνωσία της KNDS France στα χερσαία συστήματα άμυνας, η συνεργασία αυτή συνιστά ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ελλάδας και της Ευρώπης, διασφαλίζοντας παράλληλα βιομηχανικές δυνατότητες που θα υποστηρίξουν τη στρατηγική αυτονομία της περιοχής για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.