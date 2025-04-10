Σε τροχιά επίτευξης του στόχου που έχει τεθεί για συνολικό τζίρο 750 εκατ. ευρώ τη διετία 2026-2027 βρίσκεται ο Όμιλος Fourlis παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο πρόεδρος του Ομίλου Βασίλης Φουρλής, στο πλαίσιο παρουσίασης της εταιρείας σε θεσμικούς επενδυτές, το 2024 ήταν μια σημαντική χρονιά με εστίαση στο retail, στο άνοιγμα νέων καταστημάτων και στην ανάπτυξη του κλάδου αθλητικών με όχημα τη Foot Locker.

Ο κ. Φουρλής αναφέρθηκε και στις απώλειες ύψους 20 εκατ. ευρώ που είχε ο όμιλος από την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε στις 27 Νοεμβρίου η οποία επηρέασε προσωρινά τα ψηφιακά συστήματα σε όλες τις χώρες λειτουργίας του ομίλου. Όπως τόνισε ο κ. Φουρλής, το συγκεκριμένο γεγονός είχε επίπτωση στα αποτελέσματα του ομίλου που ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ πέρυσι και επιπλέον 5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, η ταχεία προσαρμογή του ομίλου στα κόστη και η ευελιξία του επέτρεψαν να απορροφήσει τον αντίκτυπο και μάλιστα να ξεπεράσει τις προβλέψεις κερδοφορίας του για το έτος. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην κυβερνοασφάλεια και στην ανθεκτικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.

Εστιάζοντας στα οικονομικά μεγέθη του 2024, ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Βαλαχής ανέφερε ότι οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 529,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με την αύξηση του όγκου πωλήσεων να ανέρχεται σε περίπου 4%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA OPR) αυξήθηκαν κατά 17,9% στη χρήση 2024 και ανήλθαν σε 42,3 εκατ. ευρώ από 35,9 εκατ. ευρώ το 2023, με το περιθώριο EBITDA (OPR) να διαμορφώνεται σε 8,0% στη χρήση 2024 από 6,9% το 2023. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 26,8%, ξεπερνώντας την εκτίμηση για 26 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ το 2024 από 21,1 εκατ. ευρώ το 2023. Το περιθώριο EBIT από τη λιανική δραστηριότητα του ομίλου βελτιώθηκε σε 5,0% το 2024 από 4,0% το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων από τη συνεχιζόμενη λιανική δραστηριότητα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 212% και διαμορφώθηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ το 2024 από 2,5 εκατ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους από τη συνεχιζόμενη λιανική δραστηριότητα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 195,5% και διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ το 2024 από 2,1 εκατ. ευρώ το 2023. Επίσης, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) που σχετίζονται με τη λιανική δραστηριότητα του ομίλου κατά τη χρήση 2024 ανήλθαν σε 25,1 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων IKEA και INTERSPORT.

Σύμφωνα με τον κ. Φουρλή, η ΙΚΕΑ εισέρχεται σε φάση ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτό, στις 14 Απριλίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου καταστήματος στο εμπορικό πάρκο της Top Parks στο Ηράκλειο, Κρήτης.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2024 εγκαινιάστηκε το νέο κατάστημα IKEA στην Πάτρα, ενώ ολοκληρώθηκε η αναδιαμόρφωση του καταστήματος IKEA στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου (AIA), με την ενσωμάτωση συμπληρωματικών εμπορικών σημάτων, όπως INTERSPORT, Holland & Barrett και Plaisio και προγραμματίζεται ένα στο Ελληνικό το 2028. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2025 εγκαινιάστηκε νέο Κέντρο Σχεδιασμού & Παραγγελιών στο Pernik της Βουλγαρίας. Επίσης, προγραμματίζεται η σταδιακή ανάπτυξη καταστημάτων IKEA «νέας γενιάς» σε αστικές περιοχές. Το πλάνο θα ξεκινήσει να υλοποιείται φέτος με τον μετασχηματισμό του υφιστάμενου καταστήματος στη Ρόδο το οποίο από 500 τ.μ. θα φτάσει τα 2.500 τ.μ. Ο προγραμματισμός για τα νέα καταστήματα θα υλοποιηθεί μέχρι το 2028 με το άνοιγμα 10 σημείων ανά την επικράτεια.

Αναφορικά με τα αθλητικά είδη (Καταστήματα Intersport & Foot Locker), ο όμιλος εισήλθε δυναμικά στην κατηγορία athleisure, μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τη Foot Locker τον Αύγουστο του 2024. Τα πρώτα καταστήματα της Foot Locker άνοιξαν στη Βουλγαρία τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία ολοκληρώνεται εντός του Απριλίου 2025. Η INTERSPORT άνοιξε 8 νέα καταστήματα εντός του 2024 και τον Μάρτιο του 2025 λάνσαρε το πρώτο κατάστημα INTERSPORT Football Club παγκοσμίως στην Αθήνα, με περαιτέρω επέκταση να προγραμματίζεται σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Στον κλάδο Υγείας & Ευεξίας, συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων και της υποδομής της Holland & Barrett. Ο όμιλος άνοιξε τέσσερα νέα καταστήματα Holland & Barrett στην Ελλάδα εντός του 2024, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση περαιτέρω ανάπτυξης και νέων συνεργασιών. Διατηρεί 10 φυσικά καταστήματα στην Αθήνα, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης στρατηγικής ανάπτυξης καταστημάτων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το μοντέλο Shop-in-Shop στην ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που καλύπτει όλη την Ελλάδα. Στο προσεχές διάστημα, θα προστεθεί και δραστηριότητα χονδρικής πώλησης, ξεκινώντας με συνεργασίες με την INTERSPORT και τα AB Βασιλόπουλος.

Στον κλάδο Logistics, η Trade Logistics προετοιμάζεται για τη λειτουργική διαχείριση του νέου Διεθνούς Κέντρου Διανομής της Inter IKEA, το οποίο βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος για έναρξη λειτουργίας εντός του 2025.

Στον κλάδο RealEstate, ο όμιλος ολοκλήρωσε την ιδιωτική τοποθέτηση του 16% του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates τον Φεβρουάριο του 2025. Η συναλλαγή αυτή επιτρέπει την αποενοποίηση της Trade Estates και μειώνει σημαντικά τον καθαρό δανεισμό της λιανικής δραστηριότητας του ομίλου κατά 29 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την οικονομική ευελιξία για μελλοντική ανάπτυξη. Η Trade Estates θα παύσει να ενοποιείται ως θυγατρική στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου από το 2025 και θα ενοποιείται πλέον ως συγγενής εταιρεία. Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, η Trade Estates ενοποιείται ως θυγατρική και εμφανίζεται ως διακοπείσα δραστηριότητα.

