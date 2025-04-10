Κατά της συγχώνευσης Steel Corp και Nippon Steel ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θέλει η US Steel Corp να πάει στην Ιαπωνία, υποδηλώνοντας ότι δεν υποστηρίζει την προσφορά 5401.T της Nippon Steel για την αμερικανική παραγωγή χάλυβα.

Όπως αναφέρει το Reuters, το σχόλιο φάνηκε να έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ζήτησε από μια επιτροπή εθνικής ασφάλειας να ρίξει μια νέα ματιά στην προσφορά των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Nippon Steel για την US Steel για να καθοριστεί εάν είναι σκόπιμη «περαιτέρω δράση», αυξάνοντας τις ελπίδες για μια συμφωνία.

Μετά το τελευταίο σχόλιο του Τραμπ, οι μετοχές της US Steel υποχώρησαν 13% στις συναλλαγές την Τετάρτη.

«Δεν θέλουμε να τη δούμε να πηγαίνει στην Ιαπωνία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας «Αγαπάμε την Ιαπωνία». «Δεν θέλουμε να πάει στην Ιαπωνία ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος».

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε μπλοκάρει τη συγχώνευση τον Ιανουάριο για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Μετά την απόφαση του Μπάιντεν, οι δύο εταιρείες μήνυσαν την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ελέγχει τις ξένες επενδύσεις για κινδύνους εθνικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι ο Μπάιντεν είχε προδικάσει την απόφαση της επιτροπής και παραβίασε το δικαίωμα των εταιρειών για δίκαιη επανεξέταση.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και σχεδόν αμέσως αντιμετώπισε αντιπολίτευση σε όλο το πολιτικό φάσμα ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου. Οι τότε υποψήφιοι αλλά και ο Μπάιντεν υποσχέθηκαν να εμποδίσουν την αγορά της φημισμένης αμερικανικής εταιρείας.

Οι εταιρείες είχαν υποστηρίξει ότι ο Μπάιντεν αντιτάχθηκε στη συμφωνία όταν ήταν υποψήφιος για επανεκλογή για να κερδίσει υποστήριξη από το συνδικάτο United Steelworkers στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, όπου έχει την έδρα της η US Steel. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε υπερασπιστεί την αναθεώρηση ως απαραίτητη για την προστασία της ασφάλειας, των υποδομών και των αλυσίδων εφοδιασμού.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε πρόταση για παράταση δύο προθεσμιών στη μήνυση, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στην κυβέρνηση για να ολοκληρώσει τις συνομιλίες συγχώνευσης των εταιρειών.

Αργά τη Δευτέρα, η κυβέρνηση Τραμπ και οι εταιρείες ζήτησαν από το εφετείο να διακόψουν τη διαμάχη τους μέχρι τις 5 Ιουνίου, ενώ το CFIUS θα επανεξετάσει τη δέσμευση, σημειώνοντας ότι η διαδικασία έχει τη δυνατότητα να «επιλύσει πλήρως» τις αξιώσεις των εταιρειών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.