Μπλε Κέδρος: Σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 93,3 εκατ. ευρώ

Ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 93,3 εκατ. ευρώ υλοποιεί η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, εστιάζοντας σε τουριστικές αναπτύξεις και αξιοποίηση ακινήτων στον αστικό ιστό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές ο πρόεδρος της εταιρείας Μιχάλης Ευμορφίδης στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης των μετόχων, η εταιρεία έχει αυτή τη στιγμή οκτώ projects σε εξέλιξη, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μονεμβασιά και Ρίο, ενώ το 2025 αποτέλεσε έτος αναδιάρθρωσης του ισολογισμού της, με κύριο χαρακτηριστικό τον μηδενισμό του τραπεζικού δανεισμού.

Αναλυτικότερα, στη Θεσσαλονίκη (Ζεύξιδος 8), προχωρά η μετατροπή κτιρίου γραφείων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με 52 δωμάτια, εστιατόριο και bar, συνολικής επιφάνειας 2.100 τ.μ., με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2026 και προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ.

Στη Μονεμβασιά, στον οικισμό Ξιφίας, υλοποιείται το σύνθετο project Coco-mat Village, που περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο και κατοικίες, με τέσσερα κτίρια συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ. και παράλληλη ανάπτυξη 11 κατοικιών συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ. με ιδιωτικές πισίνες και αυλές. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 12,8 εκατ. ευρώ, αναπτύσσεται εντός σχεδίου και με αξιοποίηση τοπικών συνεργείων, ενώ η ολοκλήρωσή του τοποθετείται έως το τέλος του 2026.

Στο Πεδίον του 'Αρεως (Μαυρομματαίων 17), αναπτύσσεται το Coco-mat Residences. Το έργο θα περιλαμβάνει 15 διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών επιφανείας 135 έως 175 τ.μ., με αποθήκες και χώρους γυμναστηρίου, με επένδυση 3,5 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωση τον Μάρτιο του 2027.

Στην Πεύκη (οδό Κοντογιάννη), προωθείται η κατασκευή νέου συγκροτήματος κατοικιών συνολικής επιφάνειας 2.280 τ.μ., με 12 διαμερίσματα και 21 θέσεις στάθμευσης, με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Στην οδό Ασκληπιού στην Αθήνα, η εταιρεία προχωρά στην αποκατάσταση και επέκταση διατηρητέου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 580 τ.μ., δημιουργώντας 8 διαμερίσματα και 2 επαγγελματικούς χώρους, με προϋπολογισμό 1,3 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2026.

Παράλληλα, επί της οδού Φειδίου, δρομολογείται η μετατροπή παλαιάς διατηρητέας οικίας σε ξενοδοχείο 42 δωματίων, με προσθήκες καθ' ύψος και αλλαγή χρήσης. Η επένδυση ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ και βρίσκεται σε φάση εγκρίσεων, με καθυστερήσεις στην αδειοδότηση.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα της εταιρείας αναπτύσσεται στο Ρίο, κοντά στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπου σχεδιάζεται η δημιουργία Coco-mat Village σε έκταση 22 στρεμμάτων, με πεντάστερο ξενοδοχείο και κατοικίες. Το έργο βρίσκεται σε φάση κατεδαφίσεων και οριστικοποίησης του master plan, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 56,7 εκατ. ευρώ και σε εξέλιξη διαδικασίες αδειοδότησης.

Στα Μελίσσια, η εταιρεία σχεδιάζει την ανακατασκευή ακινήτου συνολικής επιφάνειας 1.138 τ.μ. και την αλλαγή χρήσης του από ξενοδοχείο σε συγκρότημα κατοικιών. Το ακίνητο, που στο παρελθόν αποτέλεσε τμήμα του ξενοδοχείου «Ακραίον», βρίσκεται σε οικόπεδο 2.854 τ.μ., με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και το έργο να βρίσκεται στο στάδιο της αρχιτεκτονικής προμελέτης.

Σε ό,τι αφορά στις αποεπενδύσεις, η εταιρεία προχώρησε στην πώληση υπό κατασκευή ξενοδοχείου 117 διαμερισμάτων και εμπορικών χώρων συνολικής επιφάνειας 4.600 τ.μ. επί των οδών Φαλήρου και Δημητρακοπούλου. Επίσης προχώρησε στην πώληση ακινήτου συνολικής επιφάνειας 4.235 τ.μ. στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 14 προς το ΕΚΠΑ, καθώς και στην πώληση εμπορικού καταστήματος 350 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, μεταβολή που οφείλεται στις επιτυχείς πωλήσεις ακινήτων.

Η αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε στα 108,6 εκατ. ευρώ και περιλάμβανε 39 ακίνητα υπό διαχείριση. Μη λαμβάνοντας υπόψιν τις αξίες των πωληθέντων ακινήτων, πωλήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα εντός της κλειόμενης χρήσης, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων αυξήθηκε κατά 5,16%. Να σημειωθεί ότι η αξία του χαρτοφυλακίου είναι απομειωμένη κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ εξαιτίας των εξελίξεων που αφορούν το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 5 στην Αθήνα.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2025 ανήλθε σε 10,9 εκατ. ευρώ και περιλάμβανε έσοδα από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ καθώς και έσοδα από πώληση ακινήτου, τα οποία ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ.Τα EBITDA ανήλθαν στα 14,24 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. στη χρήση 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 13,4 εκατ. ευρώ από 9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Εντός της χρήσης 2025, ο Όμιλος εξόφλησε πλήρως τις δανειακές του υποχρεώσεις που αφορούσαν δανειακές συμβάσεις που είχε συνάψει εντός των χρήσεων 2024 και 2025, πετυχαίνοντας σήμερα ο Όμιλος να έχει μηδενικό δανεισμό.

Πηγή: skai.gr

