Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε κέρδισε τον διεθνή διαγωνισμό προμήθειας LNG που διεξήγαγε η Bulgartransgaz, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.
Η διαγωνιστική διαδικασία διεξήχθη μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας της Βουλγαρίας (Balkan Gas Hub) και αφορούσε την προμήθεια ποσότητας 500 GWh/0,5 TWh LNG, για τις ανάγκες της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας.
Η παράδοση του φορτίου θα πραγματοποιηθεί στον τερματικό σταθμό FSRU της Αλεξανδρούπολης κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπου και θα ακολουθήσει η αεριοποίηση του φορτίου προτού διοχετευθεί στη Βουλγαρία.
Ο κ. Χρήστος Μπασδέκης Συντονιστής Διευθυντής Εμπορίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η θετική έκβαση του πρόσφατου διαγωνισμού υπογραμμίζει την αξία της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για τον σκοπό της ενεργειακής ασφάλειας. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, είναι παρούσα στο σύνολο των αγορών φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φιλοδοξεί τα προσεχή έτη να συνεχίσει να συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού των επιμέρους αγορών».
- Όμιλος AKTOR: Στα €1,4 δισ. τα έσοδα το 2025 - Ο πρώτες μακροχρόνιες συμφωνίες στον τομέα LNG
- Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Τα πρώτα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία σε 2 εταιρείες τροφίμων
- Καφούνης για 4ήμερη εργασία: Η πραγματικότητα δεν επιτρέπει την υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων που αυξάνουν το λειτουργικό κόστος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.