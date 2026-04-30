Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG

Το φορτίο θα παραδοθεί στον τερματικό σταθμό FSRU της Αλεξανδρούπολης το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου πριν την αεριοποίησή του, θα διοχετευθεί στη Βουλγαρία

ΔΕΠΑ

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε κέρδισε τον διεθνή διαγωνισμό προμήθειας LNG που διεξήγαγε η Bulgartransgaz, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Η διαγωνιστική διαδικασία διεξήχθη μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας της Βουλγαρίας (Balkan Gas Hub) και αφορούσε την προμήθεια ποσότητας 500 GWh/0,5 TWh LNG, για τις ανάγκες της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας.

Η παράδοση του φορτίου θα πραγματοποιηθεί στον τερματικό σταθμό FSRU της Αλεξανδρούπολης κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπου και θα ακολουθήσει η αεριοποίηση του φορτίου προτού διοχετευθεί στη Βουλγαρία.

Ο κ. Χρήστος Μπασδέκης Συντονιστής Διευθυντής Εμπορίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η θετική έκβαση του πρόσφατου διαγωνισμού υπογραμμίζει την αξία της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για τον σκοπό της ενεργειακής ασφάλειας. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, είναι παρούσα στο σύνολο των αγορών φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φιλοδοξεί τα προσεχή έτη να συνεχίσει να συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού των επιμέρους αγορών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: LNG Φυσικό Αέριο
