Εθνική Τράπεζα: Υψηλές αποδόσεις και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα

Στα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα που πέτυχε η Εθνική Τράπεζα το 2025 παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων και δίνοντας μέρισμα ρεκόρ που φθάνει το 1 δισ. ευρώ αλλά και στις δράσεις για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, μέσα από σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, κατά τη σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με ανακοίνωσή της

Ειδικότερα, η σημαντική πιστωτική επέκταση που διαμορφώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ αλλά και η ενεργή διαχείριση του ενεργητικού, οδήγησαν σε επιτοκιακά έσοδα που απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων ανέφερε ο κ. Μυλωνάς. Η Εθνική τόνισε κατάφερε να αυξήσει τα κεφάλαιά της το 2025, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 να διαμορφώνεται σε 18,8%, δίνοντας το περιθώριο για ακόμα υψηλότερη διανομή προς τους μετόχους, η οποία συνολικά αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 1 δισ. ευρώ

Εκτός από τα οικονομικά αποτελέσματα, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι, προχωρήσαμε σε σημαντικές δομικές αλλαγές, επενδύοντας πολύ σημαντικούς πόρους στην αναβάθμιση της τεχνολογίας, τόνισε προς τους μετόχους ο κ. Μυλωνάς. Στο τέλος Μαΐου, υπογράμμισε, η Εθνική θα έχει ολοκληρώσει το τεράστιο έργο πληροφορικής - το νέο σύστημα Core Banking. Σημαντική πρόοδος σημειώνεται όμως και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με την ψηφιακή βοηθό Σοφία να έχει ήδη δείξει τη δυναμική της. Η τεχνολογία είναι ο καθοριστικός παράγοντας πρόσθεσε και όποιος την ενσωματώσει και την αξιοποιήσει εγκαίρως, αποκτά τη δυνατότητά να ξεχωρίσει. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μυλωνάς και στους ανθρώπους της τράπεζας, αναφέροντας τις σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις - συγκεκριμένα, την ολοκλήρωση του νέου Κανονισμού Εργασίας που δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για όλους και τη μετατροπή του ΤΑΠΕΤΕ στο νέο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ - ΕΤΕ), ένα σύγχρονο συνταξιοδοτικό ταμείο. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις κοινωνικές δράσεις της τράπεζας, τονίζοντας ιδιαίτερα τον πυλώνα της Υγείας κάτω από τον οποίο χτίζονται πρωτοβουλίες με αντίκτυπο - όπως η Ίδρυση Πρότυπου Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας και η Ίδρυση Πρότυπου Κέντρου για την 'Ανοια που βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Κατά την έναρξη της γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Γκίκας Χαρδούβελης, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της νέας κρίσης του Κόλπου στην ελληνική οικονομία. Αναφέρθηκε επίσης στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα και τη δυναμική πορεία της Εθνικής Τράπεζας. Προέβλεψε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ελλάδα, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και αύξηση του πληθωρισμού κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα. Δεν απέκλεισε δυσμενέστερα σενάρια εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για μακρύ διάστημα. Ωστόσο, ο κ. Χαρδούβελης επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει αντισώματα, όπως ο δημοσιονομικός χώρος, τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψής και ο ισχυρός τραπεζικός τομέας, που επεκτείνει τις πιστώσεις του σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι μεταρρυθμίσεις, όπως είπε, συνεχίζονται. Είμαστε στον σωστό δρόμο, υπογράμμισε, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να καταστήσουμε την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτική, με τη συμμετοχή όλων στα οφέλη της. Αναφερόμενος ειδικότερα στην Εθνική Τράπεζα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, τόνισε ότι πρωταγωνιστεί μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, λόγω της ισχυρής και ανθεκτικής της κερδοφορίας, των υψηλών κεφαλαιακών αποθεμάτων, των υψηλότερων στην Ελλάδα και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, του ισχυρότερου επίσης προφίλ ρευστότητας στην ελληνική αγορά, αλλά και του υψηλότερου σχηματισμού επαρκών προβλέψεων, για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα σε όλα τα στάδια δανείων.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2025, όπως και η συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου. Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης τη διανομή του μερίσματος προς τους μετόχους, καθώς και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνοντας τις προβλεπόμενες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

