Η Morgan Stanley ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων της για το πρώτο τρίμηνο του 2026 την Τετάρτη, ενισχυμένα από άνοδο στις επιχειρηματικές συμφωνίες και τη σημαντική αύξηση των προμηθειών από το trading.

Μετά από μια εξαιρετική χρονιά για επιχειρηματικές συμφωνίες το 2025, οι κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες αναμένουν ότι η δυναμική στις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) θα συνεχιστεί και φέτος, καθώς ένα πιο φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον ενδέχεται να ωθήσει εταιρείες με υψηλή ρευστότητα να επεκταθούν μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων -παρά τις απειλές για την παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνει το Reuters.

Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 36% στα 2,12 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από διαπραγμάτευση μετοχών (equity trading) αυξήθηκαν κατά 25% στα 5,15 δισ. δολάρια και τα έσοδα από προϊόντα σταθερού εισοδήματος (fixed income) κατά 29% στα 3,36 δισ. δολάρια.

Τα συνολικά τριμηνιαία έσοδα της Morgan Stanley αυξήθηκαν στα 20,6 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, από 17,7 δισεκατομμύρια δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι μετοχές της Morgan Stanley σημειώνουν άνοδο περίπου 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

