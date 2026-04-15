Με «πεσμένα τα φτερά» η Lufthansa λόγω απεργιών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι πιλότοι και το προσωπικό καμπίνας της Lufthansa πραγματοποιούν απεργίες που προκαλούν σημαντικές ακυρώσεις πτήσεων και διαταραχές στο πρόγραμμα της εταιρείας καθ' όλη την εβδομάδα.

Το συνδικάτο UFO καλεί σε απεργία 20.000 αεροσυνοδών μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, επηρεάζοντας όλες τις αναχωρήσεις της Lufthansa από Φρανκφούρτη και Μόναχο και της Lufthansa CityLine από πολλά γερμανικά αεροδρόμια.

Οι απεργίες οφείλονται στην έλλειψη προθυμίας της εργοδοσίας να συμβιβαστεί σε νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ πιλότοι και προσωπικό ζητούν αυξήσεις σε εταιρικές συντάξεις και καλύτερους όρους εργασίας.

Οι πιλότοι μέσω του συνδικάτου Vereinigung Cockpit (VC) σχεδιάζουν νέες απεργιακές κινητοποιήσεις την Πέμπτη και Παρασκευή, με επιπλέον απεργία της εταιρείας Eurowings την Πέμπτη.

Λίγο πριν τους εορτασμούς για τα 100 της χρόνια η αεροπορική εταιρεία βλέπει τα αεροσκάφη της καθηλωμένα επί ημέρες, λόγω του κύματος απεργιών πιλότων και προσωπικού καμπίνας.Οι επιβάτες της Lufthansa θα πρέπει να προετοιμαστούν για σημαντικές διαταραχές στο πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας για ολόκληρη την εβδομάδα: παρά την ολοκλήρωση της διήμερης απεργίας των πιλότων το βράδι της Τρίτης, πρέπει να υπολογίζουν και με πολλές νέες ακυρώσεις πτήσεων, αφού από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, οι περίπου 20.000 αεροσυνοδοί της Lufthansa και της περιφερειακής θυγατρικής της CityLine απεργούν ξανά. Το συνδικάτο του Οργανισμού Ανεξάρτητων Αεροσυνοδών (UFO) έχει καλέσει σε αυτή την κινητοποίηση των πληρωμάτων καμπίνας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Εκατοντάδες πτήσεις είναι πιθανό να ακυρωθούν. Σύμφωνα με την UFO, όλες οι αναχωρήσεις της Lufthansa από τους κόμβους στη Φρανκφούρτη και το Μόναχο, καθώς και όλες οι αναχωρήσεις της θυγατρικής της Lufthansa CityLine από τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο, το Αμβούργο, τη Βρέμη, τη Στουτγάρδη, την Κολωνία, το Ντίσελντορφ, το Βερολίνο και το Αννόβερο, επηρεάζονται από την απεργία.



Κατηγορίες προς την εργοδοσία

Πηγή: Deutsche Welle

Ο λόγος της απεργίας, σύμφωνα με το συνδικάτο, είναι η ανεπαρκής προθυμία των εργοδοτών να συμβιβαστούν στις διαπραγματεύσεις για μια νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Η UFO είχε ήδη καλέσει σε απεργία την περασμένη Παρασκευή. Αλλά οι απεργίες δεν θα σταματήσουν. Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, οι πιλότοι της Lufthansa σχεδιάζουν να απεργήσουν ξανά, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο τους Vereinigung Cockpit (VC). Η αεροπορική εταιρεία Eurowings θα απεργήσει επίσης για μια ημέρα την Πέμπτη. Το κύριο αίτημα των πιλότων είναι υψηλότερες εταιρικές συντάξεις.Ο πρόεδρος της VC, Αντρέας Πινέιρο, δικαιολόγησε την νέα απεργιακή κινητοποίηση, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως κίνηση προσέγγισης από την πλευρά των εργοδοτών. Η VC σκοπεύει να εμποδίσει όλες τις αναχωρήσεις της Lufthansa από γερμανικά αεροδρόμια και όλες τις αναχωρήσεις των θυγατρικών της Lufthansa, Cargo και Cityline, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ταυτόχρονα, η VC προτείνει την επιδιαιτησία για την επίλυση της μισθολογικής διαφοράς, για την οποία η Lufthansa έχει παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις.Επετειακοί εορτασμοί με τον καγκελάριοΗ εβδομάδα απεργιών επισκιάζει τη σημερινή τελετή για τον εορτασμό των «100 χρόνων Lufthansa». Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ, αμφότεροι μέλη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης CDU, είναι μεταξύ των προσκεκλημένων στο νέο κέντρο επισκεπτών «Hangar One» στη Φρανκφούρτη. Το συνδικάτο UFO κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να στείλει, με τα δικά του λόγια, ένα μήνυμα κατά των «σκληρών πολιτικών» της εταιρείας. Το συνδικάτο των πιλότων κάλεσε επίσης τα μέλη του να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.Πηγή: ARD

