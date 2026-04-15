Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμο 140.000 ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε καταχρηστικός όρος σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων που επιβάλλει πρόσθετες χρεώσεις χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και διαφάνεια

Χαρτονομίσματα

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 140.000 ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου ΑΕ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου.

Όπως αναφέρεται σε, ανακοίνωση, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη όρου σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων που κρίνεται καταχρηστικός, καθώς προβλέπει πρόσθετες χρεώσεις χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και διαφάνεια προς τον καταναλωτή κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994 και της σχετικής υπουργικής απόφασης Υ.Α. 798/2008.

Επισημαίνεται από την Αρχή ότι σχετικός αυτεπάγγελτος έλεγχος είναι σε εξέλιξη και για άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

«Οι κανόνες είναι σαφείς και ισχύουν για όλους — η προστασία του καταναλωτή είναι αδιαπραγμάτευτη» τονίζεται στην ανακοίνωση και, επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει ανοχή σε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται και να ζητούν βοήθεια στη γραμμή 1520, καθώς και να υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://kataggelies.mindev.gov.gr/

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

