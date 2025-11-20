Ο αμερικανικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Verizon ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι καταργεί περισσότερες από 13.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στην ιστορία του ομίλου, καθώς προσπαθεί να μειώσει κόστη και να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση.

Η Verizon ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να μετατρέψει 179 καταστήματα λιανικής πώλησης που ανήκουν σε υπηρεσίες δικαιόχρησης (franchise) και να κλείσει ένα κατάστημα.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νταν Σούλμαν δήλωσε σε σημείωμα προς τους εργαζομένους ότι η εταιρεία θα μειώσει το εργατικό δυναμικό της καταργώντας περισσότερες από 13.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον όμιλο και θα μειώσει σημαντικά τα έξοδα εξωτερικών αναθέσεων και άλλα έξοδα εξωτερικών εργασιών.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε τις περικοπές θέσεων εργασίας, λέγοντας «αυτή είναι μια ευκαιρία για την Verizon να επαναρυθμίσει, να αναδιαρθρώσει και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της με τρόπους που θα μας βοηθήσουν να ανακτήσουμε την ηγετική μας θέση ως πάροχος επικοινωνιών».

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι η Verizon σχεδίαζε να περικόψει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας. Οι περισσότερες από τις περικοπές αφορούν το εργατικό δυναμικό της Verizon στις ΗΠΑ.

Ο Σούλμαν δήλωσε ότι η εταιρεία δημιουργεί ένα ταμείο μετάβασης σταδιοδρομίας ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων για τους απολυμένους εργαζομένους, ώστε να επικεντρωθεί στις «ευκαιρίες και τα απαραίτητα σύνολα δεξιοτήτων καθώς μπαίνουμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η Verizon τόνισε ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας δεν είναι αποτέλεσμα της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης από την εταιρεία.

Ο αμερικανικός κολοσσός απασχολούσε περίπου 100.000 υπαλλήλους στις ΗΠΑ στα τέλη του 2024. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών μείωσε σχεδόν 20.000 θέσεις εργασίας τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Η Verizon είναι ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και προσπαθεί να μειώσει το κόστος, εν μέσω του σκληρού ανταγωνισμού στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Πρόσφατα, ο όμιλος έχασε πολλούς συνδρομητές, που προτίμησαν άλλες εταιρείες του τομέα, όπως τις AT&T και T-Mobile.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

