Στις αγορές με ομόλογο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ βγαίνει η Metlen.

Η διάρκεια των ομολογιών θα είναι 5,5 έτη.

Η ανακοίνωση της Metlen

Προτεινόμενη έκδοση ομολογιών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2031

Η Metlen Energy & Metals PLC και η Metlen Energy & Metals Single-Member S.A. (η «Εταιρεία»), μια κορυφαία παγκόσμια βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με βαθμολογία BB+ (Σταθερή) / BB+ (Σταθερή) (S/F), ανακοινώνουν ότι η Εταιρεία έχει αναθέσει στις BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley ως Συντονιστές της Παγκόσμιας Προσφοράς να διοργανώσουν εκ μέρους της μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, που θα ξεκινήσουν στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Αναμένεται να ακολουθήσει προσφορά 500 εκατομμυρίων ευρώ ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολογιών (οι «Ομολογίες») με διάρκεια 5,5 ετών (NCL) (η «Προσφορά»),

ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Οι Ομολογίες, εάν εκδοθούν, αναμένεται να εγγυηθούν σε ανώτερη βάση από τη Metlen Energy & Metals PLC. Δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση ότι η Προσφορά θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή θα ολοκληρωθεί.

Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα xρεόγραφα για την αποπληρωμή ορισμένων υφιστάμενων χρεών, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά. Τα Χρεόγραφα θα διανεμηθούν σε μορφή Κανονισμού S.

Πηγή: skai.gr

