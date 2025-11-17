Ο Όμιλος Coca-Cola HBC προχώρησε σε επένδυση 350.000 ευρώ στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Centre) στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή του στην καινοτομία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή η επένδυση ενισχύει τον ρόλο του Coca-Cola HBC R&D Centre ως κόμβο καινοτομίας για το 24/7 χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

«Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Coca-Cola HBC υποστηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη σε κατηγορίες προϊόντων όπως χυμοί, νερό, σνακ, γάλα για τα εμπορικά σήματα Amita, Fruice, Deep River Rock Water, Λανίτης, Next που κυκλοφορούν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία, Σερβία, Ιταλία, και Αλβανία. Ειδικά για την Ελλάδα, έχει συμβάλει ήδη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εμβληματικών brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα σήματα Amita, Amita Motion, Frulite, Avra, Tsakiris Chips.

Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και νέων σύγχρονων υποδομών, που επιτρέπουν την εξέλιξη των προϊόντων του Ομίλου Coca-Cola HBC», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

O Svetoslav Atanasov, γενικός διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η πρόσφατη επένδυση στην Ελλάδα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Ομίλου στη χώρα μας. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον διαθέτουμε ένα από τα πιο διευρυμένα 24/7 χαρτοφυλάκια του Ομίλου που περιλαμβάνουν προϊόντα για κάθε στιγμή κατανάλωσης. Η νέα επένδυση αποτελεί για εμάς έναν επιταχυντή ανάπτυξης, καθώς ενισχύει τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες σε ακόμα περισσότερες κατηγορίες, προς όφελος των πελατών μας».

Ο Γιάννης Αθανασιάδης, Premium Spirits Owned Brands Director του Ομίλου Coca-Cola HBC ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες περαιτέρω εξέλιξης του 24/7 χαρτοφυλακίου μας μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Η βαθιά τεχνογνωσία της τοπικής ομάδας υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση πολλών προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύοντας την παρουσία τους σε διεθνές επίπεδο και προσθέτοντας αξία στη δραστηριότητά μας».

Ο Mukesh Ghai, Επικεφαλής SC Portfolio Management και R&D του Ομίλου Coca-Cola HBC, τόνισε: «H προϊοντική καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της 24/7 στρατηγικής μας και αποτελεί βασικό μοχλό για την ανάπτυξή μας σε πολλές κατηγορίες. Η επένδυση στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Coca-Cola HBC στην Ελλάδα αντανακλά τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να καινοτομούμε για να εξυπηρετούμε καλύτερα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Είμαστε βέβαιοι ότι η έμπειρη ομάδα μας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να δημιουργεί καινοτόμες ιδέες, που μετατρέπονται σε ποιοτικά προϊόντα με παγκόσμιο αντίκτυπο».

Στην Ελλάδα, η έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων ξεκίνησε το 1983, με πρώτη μεγάλη καινοτομία τη δημιουργία του χυμού Amita της Coca-Cola Τρία Έψιλον, του πρώτου συσκευασμένου χυμού που κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά. Από το 2016, η δραστηριότητα της έρευνας και ανάπτυξης επεκτάθηκε καλύπτοντας τα προϊόντα του Ομίλου Coca-Cola HBC, ενισχύοντας το αποτύπωμα του Ομίλου στη χώρα και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεύρυνση του 24/7 χαρτοφυλακίου, με καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.