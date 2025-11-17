Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι, μέσω της 100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ, υπέγραψε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την UKRHYDROENERGO για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Τα υπό ανάπτυξη έργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Η συμφωνία αξιοποιεί τον καίριο ρόλο της UKRHYDROENERGO, ως της μεγαλύτερης ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας στον τομέα των υδροηλεκτρικών, καθώς και την εκτεταμένη διεθνή εμπειρία της ΤΕΡΝΑ, στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών υποδομών και ειδικότερα έργων αντλησιοταμίευσης.

Τα δύο μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν στενή και ολοκληρωμένη συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ασφάλειας του ηλεκτρικού της συστήματος μέσω της υλοποίησης σύγχρονων, στρατηγικής σημασίας υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών επενδύσεων.

Πηγή: skai.gr

