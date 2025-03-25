Λογαριασμός
Πέθανε σε ηλικία 63 ετών από καρδιακή προσβολή ο CEO της Samsung

Ο Han Jong-hee δεχόταν έντονες πιέσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς οι δείκτες της εταιρείας δεν ήταν ικανοποιητικοί - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Samsung

Την τελευταία του πνοή από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 63 ετών άφησε ο CEO της Samsung, Han Jong-hee, μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη.

Τον θάνατο του CEO επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ο Han Jong-hee δεχόταν έντονες πιέσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς οι δείκτες της εταιρείας δεν ήταν ικανοποιητικοί. 

Η Samsung, στην ανακοίνωσή της, τονίζει ότι ο Han αφιέρωσε πάνω από 37 χρόνια από τη ζωή του στην εταιρεία, σημειώνοντας ότι βοήθησε στην προώθηση της ανάπτυξης σε ένα «προκλητικό επιχειρηματικό περιβάλλον».

