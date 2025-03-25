Την τελευταία του πνοή από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 63 ετών άφησε ο CEO της Samsung, Han Jong-hee, μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη.
Τον θάνατο του CEO επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η εταιρεία.
Ο Han Jong-hee δεχόταν έντονες πιέσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς οι δείκτες της εταιρείας δεν ήταν ικανοποιητικοί.
Η Samsung, στην ανακοίνωσή της, τονίζει ότι ο Han αφιέρωσε πάνω από 37 χρόνια από τη ζωή του στην εταιρεία, σημειώνοντας ότι βοήθησε στην προώθηση της ανάπτυξης σε ένα «προκλητικό επιχειρηματικό περιβάλλον».
- Κομισιόν: Εγκρίθηκε το έργο της Metlen για την εξόρυξη βωξίτη και άλλων μετάλλων, το μόνο ελληνικό ανάμεσα σε 47 στην ΕΕ
- Πραγματοποιήθηκε το Hellenic Public Property Conference 2025 με αντικείμενο την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας
- Τραμπ: Η Hyundai θα επενδύσει πάνω από 20 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ και θα γλυτώσει δασμούς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.