Caroo όπως λέμε Car-Sharing: Η startup ενός Έλληνα φοιτητή που πειραματίστηκε στην Αθήνα και τώρα «βλέπει»... Θεσσαλονίκη

Η αστική κινητικότητα αποτελεί μία πρόκληση που αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι.

Η ελληνική startup Caroo, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες μετακίνησης, που βιώνουν όσοι μένουν σε μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα, αλλά και την ευελιξία που παρέχει η χρήση ενός αυτοκινήτου, έρχεται να προσφέρει μια νέα, εναλλακτική «απάντηση» στην πρόκληση αυτή.

Η Caroo είναι μια car sharing εταιρεία που διαθέτει έναν στόλο σύγχρονων αυτοκινήτων διασκορπισμένων σε διάφορα σημεία της πόλης, τα οποία μπορεί κάποιος να ενοικιάσει προκειμένου να μετακινηθεί εντός του αστικού ιστού έναντι ενός μικρού αντιτίμου.

«Γεννήθηκε» από την ιδέα ενός Έλληνα φοιτητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Χρήστου Χιλέτη, ο οποίος φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην αστική μετακίνηση όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, κάνοντας μια νέα πρόταση που έχει στόχο μια πιο βιώσιμη κινητικότητα.

Ξεκίνησε να γράφει τα πρώτα της χιλιόμετρα στους δρόμους της Αθήνας το 2023 και έκτοτε αναπτύσσεται δυναμικά. Η πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας στην πρωτεύουσα σημείωσε, μάλιστα, τόση επιτυχία που άνοιξε τον δρόμο στην εταιρεία να αναζητήσει λύσεις και σε άλλα προβλήματα, όπως το πάρκινγκ, αλλά και νέους προορισμούς, όπως η Θεσσαλονίκη.

Τα αυτοκίνητα της Caroo, παρκαρισμένα σε διάφορα σημεία της πόλης, καλύπτοντας περιοχές από το Πέραμα μέχρι την Κηφισιά, είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε επιθυμεί να μετακινηθεί και δεν έχει μεταφορικό μέσο ή απλώς θέλει να μετακινηθεί με ένα σύγχρονο όχημα μέσα στην πόλη.

Ο χρήστης δεν πληρώνει βενζίνη. Αυτή περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης, ενώ η χρέωση υπολογίζεται ανά λεπτό χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με το αυτοκίνητο που θα επιλέξει ο χρήστης, οι τιμές κυμαίνονται από 0,22 ευρώ το λεπτό για μικρότερα οχήματα και μπορεί να φτάσει τα 0,38 ευρώ το λεπτό για τα πιο πολυτελή. Υπάρχει και η δυνατότητα split billing. Για παράδειγμα, ένα όχημα μπορούν να το αξιοποιήσουν πέντε άτομα και να «σπάσουν» το παραπάνω αντίτιμο διά του πέντε.

Έτσι, το αντίτιμο ανταγωνίζεται την τιμή εισιτηρίου των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όσον αφορά το θέμα της στάθμευσης, ο χρήστης μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε νόμιμη θέση πάρκινγκ βρίσκεται εντός του «μοβ πλαισίου», το οποίο καθορίζεται από την εφαρμογή της Caroo.

Το παρκάρισμα, βέβαια, όπως παραδέχεται στο skai.gr ο διευθύνων σύμβουλος της Caroo, Χρήστος Χιλέτης, συνιστά μία πρόκληση για την εταιρεία, με το κέντρο της Αθήνας να αποτελεί τη μεγαλύτερη «σπαζοκεφαλιά». Ωστόσο, όπως αναφέρει, ήδη εξετάζονται λύσεις για τη υπερπήδηση του εν λόγω εμποδίου τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι τα αυτοκίνητα της Caroo δεν είναι ιδιόκτητα: «Όλα τα αυτοκίνητα είναι μισθωμένα με ετήσια συμβόλαια, ώστε αν προκύψει κάποιο πρόβλημα να παραμένουμε flexible. Για παράδειγμα, αν έχουμε παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βελιγράδι και συμβεί κάτι στο Βελιγράδι, να είναι δυνατή η παύση για ένα διάστημα χωρίς να προκύψει κάποια ''τρύπα'', δηλαδή ένα έλλειμμα που θα μας στοιχίσει μακροπρόθεσμα και θα αντιμετωπίσουμε χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Συνεργαζόμαστε με τη Surprice Car Rental και χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά της».

Πώς η Caroo από ιδέα έγινε πράξη;

Όσον αφορά τη «γέννηση» της Caroo, μιλώντας στο skai.gr, ο CEO Χρήστος Χιλέτης, σημειώνει ότι «η ιδέα προέκυψε γιατί όταν είσαι 17, 18, 19 ετών, δεν έχεις αυτοκίνητο, οπότε είτε παίρνεις των γονιών σου είτε ενοικιάζεις στις διακοπές. Όταν δε αποκτήσεις ένα όχημα, προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται, καθώς καλείσαι να πληρώνεις βενζίνες, σήματα, σέρβις, ενώ έχεις να αντιμετωπίσεις ακόμα και τη μειωμένη αξία του όταν αυτό φτάνει να πουληθεί και να αλλάξει χέρια».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Caroo, Χρήστος Χιλέτης

Εξιστορώντας όλη τη διαδρομή μέχρι την υλοποίηση της ιδέας του, προσθέτει: «Η προεργασία έγινε το 2019, όταν δούλευα στην ΑΣΟΕ, γιατί με ''είχαν τσιμπήσει'' από ένα business school του ΟΠΑ και μετά ξεκίνησα να εργάζομαι στο κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας σε έναν incubator του ΟΠΑ. Εκεί, εργάστηκα για δύο χρόνια και από εκεί ξεκίνησε η Caroo, βλέποντας σιγά σιγά τις ανάγκες της αγοράς, τις τάσεις και που πήγαινε ο κόσμος, φτιάξαμε το μοντέλο που έχουμε τώρα, να αξιοποιούμε δηλαδή τα ανεκμετάλλευτα οχήματα στόλων, και βλέποντας ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε εντοπίσει. Πλέον, δεν περιορίζεται στις εταιρείες ενοικιάσεων, αλλά εκτείνεται και σε εισαγωγικές, εμπορικές κ.λπ.

Η ομάδα έχει αλλάξει σύνθεση δύο φορές και έχει γίνει δύο φορές pivot στην ιδέα και στην υλοποίησή της. Η πρώτη ομάδα περιελάβανε ανθρώπους με τους οποίους είχαμε γνωριστεί ως συμμετέχοντες σε ένα business school στο ΟΠΑ, εκεί συνελήφθη το πρώτο concept, κάποιες ιδέες και έγιναν κάποια τεστάκια. Μετά, όταν εγώ αποχώρησα από το κέντρο επιχειρηματικότητας, η Caroo ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά έχοντας κάνει τα πρώτα της beta tests αναφορικά με την τεχνολογία. Ήταν η στιγμή που το ακαδημαϊκό στοιχείο έτεινε στο επαγγελματικό και πλέον έχοντας αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας και οι απαιτήσεις κάποιοι αποχώρησαν, κάποιοι έμειναν, πάντα happy both ways».

Όσον αφορά τα pivot πάνω στην ιδέα, εξηγεί ότι «η Caroo αρχικά συστάθηκε ως Carma και το μοντέλο της ήταν ''ενοικιάζω το αυτοκίνητό μου σε σένα''. Αργότερα είδαμε ότι αυτό το μοντέλο δεν μπορούσε να περπατήσει νομικά, φορολογικά, καθώς και η ελληνική αγορά είναι περιοριστική για peer to peer car-sharing, συνεπώς άλλαξε και το όνομα και η στρατηγική».

Το όνομα της Caroo, προέκυψε από την αγγλική λέξη car (=αυτοκίνητο), ενώ τα δύο ''οο'' συμβολίζουν τις ρόδες του αυτοκινήτου.

Ένα πρώτο ορόσημο για την εταιρεία ήταν το 2023, όταν εξασφάλισε μία πρώτη επένδυση και διενεργήθηκε ένα τεστ στην Αθήνα με έναν μικρό στόλο οχημάτων. Το τεστ αυτό πήγε καλά και απέφερε στην εταιρεία τους πρώτους εγγεγραμμένους χρήστες, γεγονός που οδήγησε την Caroo στην εξασφάλιση μιας δεύτερης επένδυσης τον Αύγουστο του 2024, από το πρώτο ελληνικό climate tech fund στην Ελλάδα, το Loggerhead Ventures Fund. Με αυτήν τη χρηματοδότηση ο στόλος των οχημάτων της αυξήθηκε από πέντε αυτοκίνητα που ήταν τον Ιούλιο σε 55 και κατ’ επέκταση οι εγγεγραμμένοι χρήστες από 7.000 εκτινάχθηκαν τις 32.000-35.000, όπως σημειώνει ο Χρήστος Χιλέτης.

«Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αξιοποιείται στον τομέα του προσωπικού. Το να μπορείς να προσλάβεις νέο ταλέντο παράλληλα με ανθρώπους που έχουν πολυτετή εμπειρία στο mobility, ώστε να υπάρχει και το ανάλογο προϊόν που βγαίνει προς τα έξω είναι το πιο σημαντικό. Στο mobility και σε κάθε CaaS (Car as a Service) εταιρεία, η ειδοποιός διαφορά έγκειται στην εξυπηρέτηση των πελατών και κατά πόσο απλώς λέμε ή πραγματικά είμαστε δίπλα στους ανθρώπους όταν αυτοί το χρειαστούν. Έχουμε 6-7 άτομα στον δρόμο που σπεύουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει ένας πελάτης μας, ενώ ευθύνη τους είναι και ο ανεφοδιασμός των οχημάτων», προσθέτει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα άτομα της ομάδας της Caroo δεν δίστασαν να αφήσουν -την κατάλληλη στιγμή βέβαια- την εργασία τους προκειμένου να αφοσιωθούν στην ανάπτυξη της εταιρείας: «Τις δουλειές μας -που κάναμε έως τότε παράλληλα- τις αφήσαμε λίγο πριν από την τελευταία επένδυση. Όταν είδαμε ότι υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον, κανείς δεν δίστασε να αφήσει την εργασία που είχε πριν. Κάποια στιγμή δεν γίνεται αλλιώς, λες ή το κάνω ή το αφήνω να το κάνει κάποιος άλλος».

Πώς λειτουργεί;

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος ένα αυτοκίνητο της Caroo, αρχικά κατεβάζει την εφαρμογή (σε Android και iOS), υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι είναι άνω των 21 ετών και διαθέτει δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον ένα έτος.

Όλα τα οχήματα της εταιρείας είναι σύγχρονα και τελευταίας τεχνολογίας, με έτος κατασκευής από το 2018 και έπειτα.

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης εντοπίζει τα αυτοκίνητα της Caroo που βρίσκονται κοντά του, επιλέγει αυτό που τον ενδιαφέρει και το μισθώνει. Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο, ο χρήστης πρέπει να σκανάρει το QR code με το κινητό του ώστε να το ξεκλειδώσει. Η μίσθωση ξεκινά από το πρώτο λεπτό χρήσης. Σύντομα όμως η εταιρεία θα λανσάρει και νέο τιμολόγιο. Όπως επισημαίνει, ο Χρήστος Χιλέτης, «τον Μάρτιο ανακοινώνονται οι ωριαίες μισθώσεις, [ώστε] αν κάποιος θέλει να μισθώσει 4-5 ώρες ένα όχημα, να τον εξυπηρετεί και να τον συμφέρει οικονομικά. Οι τιμές θα ξεκινάνε από 8,99 ευρώ/ώρα και χωρίς την υποχρέωση ανεφοδιασμού του οχήματος».

Όταν ο χρήστης φτάσει στον προορισμό του, για να ολοκληρωθεί η μίσθωση πρέπει να αναρτήσει στην εφαρμογή τέσσερις φωτογραφίες -μία από κάθε γωνία του αυτοκίνητου- ώστε να ενημερωθεί το σύστημα της εταιρείας ότι παραδίδει το αυτοκίνητο στην αρχική του κατάσταση και νόμιμα σταθμευμένο. Μόνο τότε ολοκληρώνεται η ενοικίαση βάση του Rental Agreement.

Δικλείδες ασφαλείας για ζητήματα ατυχημάτων και κλοπών

Η εταιρεία δίνει φυσικά ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των ατυχημάτων, γι' αυτό και θέτει ορισμένα βασικά κριτήρια στους υποψήφιους χρήστες της, ενώ έχει λάβει σοβαρά υπόψη της και το ζήτημα ενδεχόμενων κλοπών.

Όπως εξηγεί ο Χρήστος Χιλέτης, «το ηλικιακό όριο των 21 ετών και η προϋπόθεση ότι πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος για τουλάχιστον ένα έτος, έχουν τεθεί με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων και για τη χρήση της ασφαλιστικής κάλυψης, η οποία περιλαμβάνει και μεικτές καλύψεις. Ωστόσο, σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από τρίτο, καλύπτεται εξολοκλήρου από την ασφάλεια του εκάστοτε οχήματος».

Αν πρόκειται για ζημιά που έχει κάνει ο ίδιος ο χρήστης της Caroo, ισχύουν μεικτές καλύψεις, με χρεώσεις απαλλαγής.

Όσον αφορά το ζήτημα των κλοπών, ο Χρήστος Χιλέτης εξηγεί ότι σε όλα τα οχήματα υπάρχει τοποθετημένος παράλληλος εγκέφαλος και έτσι «μπορούμε να ξέρουμε ακόμα και ποιο παράθυρο είναι ανοιχτό, αν έχει ξεχαστεί η πλαφονιέρα αναμένη, ακόμα και τους κραδασμούς του οχήματος σε περίπτωση τρακαρίσματος, οπότε έχουμε απτά δεδομένα αν προκύψει κάτι».

Σε περίπτωση δε, που κάποιος προσπαθήσει να κλέψει το αυτοκίνητο, φαίνεται ότι το όχημα δεν είναι μισθωμένο και μπλοκάρεται αυτόματα, ενώ ειδοποιείται το 100 και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. «Όσα περιστατικά είχαμε, έχουν επιλυθεί εντός μίας ώρας από την οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης», προσθέτει

Με το βλέμμα στο μέλλον: το αεροδρόμιο της Αθήνας, η Θεσσαλονίκη και το παρκάρισμα

Η μέχρι σήμερα επιτυχία της Caroo ωθεί την ομάδα της να πατήσει ακόμα περισσότερο το «γκάζι». «Κινούμαστε για να εξελίσσουμε το mobility με νέες υπηρεσίες και χρηματοδοτήσεις, δεδομένου ότι τα μεγέθη μας είναι ανοδικά και η υγεία της εταιρείας πρωτοφανής για τον κλάδο», σημειώνει ο CEO της Caroo, Χρήστος Χιλέτης.

«Αυτό που κάνουμε είναι το εξής: Έχουμε δει κάποιες, ας το πούμε, προτάσεις που υπάρχουν στην αγορά, από άλλους παίκτες. Το mobility γενικά αυτήν τη στιγμή κινείται πάρα πολύ. Θεωρώ ότι από τότε που βγήκαμε στην αγορά δραστικά, πέρυσι, έχουμε feedback και πολύ στενό monitoring για οτιδήποτε φτιάχνουμε, οπότε υπάρχουν κάπoιες εταιρείες που έχουν κάνει μία πρώτη επαφή μαζί μας για κάποιες ενέργειες στον χώρο του mobility. Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε περισσότερο αυτήν τη στιγμή. Υπάρχουν αγορές που μας ενδιαφέρουν και μπορούμε να εισέλθουμε άμεσα. Έχουμε, ήδη στόλο οχημάτων γι' αυτές και λύσεις στο κομμάτι του πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη».

Όπως χαρακτηριστηρικά αποκαλύπτει: «Μήνα με τον μήνα έχουμε μία αύξηση των χρηστών σχεδόν 20% και αυξανόμενη χρήση ανά όχημα».

«Ένα 40% των χρηστών μας είναι 21-28 χρονών, είτε φοιτητές είτε άτομα που έχουν βγει πρόσφατα στην αγορά εργασίας. Όσο αυξάνεται η ηλικία παρατηρούμε την ανάγκη των χρηστών να κάνουν καθημερινές δουλειές ρουτίνας. Ένα όχημα χρησιμοποιείται από 7-8 άτομα την ημέρα, οπότε μειώνονται κατά 7-8 τα αυτοκίνητα που θα μπορούσαν να κυκλοφορούν στην Αθήνα», προσθέτει.

Δεδομένου ότι οι χρήστες της Caroo είναι φοιτητές, άνθρωποι που ταξιδεύουν για δουλειά ή θέλουν να κάνουν κάποια ψώνια και δουλειές, τα βασικά στοιχήματα για την Caroo είναι το αεροδρόμιο και το πάρκινγκ, κυρίως σε προβληματικές περιοχές, όπως το κέντρο της Αθήνας.

Αυτήν τη στιγμή μπορεί ένας χρήστης να πάρει ένα Caroo για να «πετάξει» κάποιον φίλο ή γνωστό στο αεροδρόμιο και να γυρίσει, με το αντίτιμο να είναι αισθητά χαμηλό. Η εταιρεία μάλιστα εξετάζει τη δυνατότητα μίσθωσης θέσεων στάθμευσης στο αεροδρόμιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εν λόγω χρηστών.

Πρόβλημα με το πάρκινγκ φυσικά εντοπίζεται από την εταιρεία και στο κέντρο της Αθήνας, όπου, όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Caroo, έχει γίνει μία πρώτη κρούση σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και στους δήμους με στόχο να μισθωθούν ορισμένες θέσεις.

Όπως τονίζει κλείνοντας, ευελπιστεί πως δημόσιοι φορείς θα αναγνωρίσουν ότι η εταιρεία προσφέρει μια λύση στο κυκλοφοριακό και κλιματικό πρόβλημα της Αθήνας, καθώς με ένα αυτοκίνητο μπορούν να εξυπηρετηθούν 7-8 άτομα μέσα στην ημέρα, γεγονός που, όπως ισχυρίζεται, μειώνει τους ρύπους και τη συμφόρηση του αστικού κέντρου, και αυτό θα βοηθήσει ώστε να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα της στάθμευσης.

«Όταν λύσουμε το πρόβλημα του πάρκινγκ, μετά δεν βλέπω για ποιον λόγο κάποιος να πάρει το δικό του αυτοκίνητο για να μετακινηθεί στην Αθήνα», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

