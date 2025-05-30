Του Γιάννη Χανιωτάκη

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει 4 διεθνούς κύρους εκδηλώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Ιούνιο με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Σαντίκ Καν, πρόκειται για τον «μεγάλο μήνα για τις επιχειρήσεις» που έχει γνωρίσει ποτέ το Λονδίνο.

Το γραφείο του δημάρχου υπογραμμίζει ότι αυτές οι εκδηλώσεις θα φέρουν στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου «χιλιάδες διαπραγματευτές, CEOs, επιχειρηματίες, καινοτόμους και δημιουργούς από όλο τον κόσμο».

Ο Σαντίκ Καν επιδιώκει να προβάλει το Λονδίνο ως έναν «φάρο σταθερότητας», ειδικά σε σύγκριση με τις αβεβαιότητες που προκαλούν οι διεθνείς πολιτικές. Στόχος του είναι να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές, τονίζοντας τις «φιλοαναπτυξιακές, φιλοεπενδυτικές» πολιτικές της πόλης, την υποστήριξη στις «θεμελιώδεις αξίες όπως το κράτος δικαίου» και το άνοιγμά της σε «ταλ από όλο τον κόσμο».

«Το πολιτικό κλίμα που προκαλεί αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και η επιτυχία της κυβέρνησής μας στη σύναψη νέων συμφωνιών με τους μεγαλύτερους εμπορικούς μας εταίρους, παρέχουν τώρα μια τεράστια ευκαιρία για την πρωτεύουσά μας που είναι υπέρ της ανάπτυξης και των επενδύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο Καν.

Οι 4 μεγάλες εκδηλώσεις είναι οι ακόλουθες:

SXSW Λονδίνο (2-7 Ιουνίου)

Concordia Europe Summit (8-10 Ιουνίου)

London Tech Week (9-13 Ιουνίου)

Εβδομάδα Δράσης για το Κλίμα του Λονδίνου (21-29 Ιουνίου)

Πηγή: skai.gr

