Lamda Development: Νέα ρεκόρ στα EBITDA από εμπορικά και μαρίνες το α' τρίμηνο

Η LAMDA Development παρουσίασε θετικές οικονομικές επιδόσεις για το α' τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας ενοποιημένα κέρδη EBITDA στα €17,4 εκατ.

Τα κυριότερα σημεία σύμφωνα με την ανακοίνωση έχουν ως εξής:

- Νέο ιστορικό ρεκόρ EBITDA για τις Μαρίνες στα €4,7 εκατ., αυξημένα 3% έναντι του 2024

- €1,2 δις συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 15.05.2025

- Σημαντική πρόοδος, στις εργασίες οικιστικών αναπτύξεων που υλοποιούνται από την κατασκευαστική μονάδα της LAMDA (Construction Business Unit)

- Ενοποιημένα Καθαρά Αποτελέσματα του Ομίλου στα €11 εκατ. ζημιές, περιλαμβανομένου μη ταμειακού κόστους χρηματοδότησης €11,5 εκατ.

- Περίπου €30 εκατ. λογιστικό κέρδος προ φόρων από πωλήσεις ακινήτων σε τρίτους αναμένεται να αναγνωριστεί στα οικονομικά αποτελέσματα του Β’ Τριμήνου 2025. Τα αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2025 δεν περιλαμβάνουν λογιστικό κέρδος προ-φόρων από πωλήσεις ακινήτων σε τρίτους (έναντι €22 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2024)

- Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου στα €652 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Τόσο τα Εμπορικά Κέντρα όσο και οι Μαρίνες μας, εξακολουθούν να καταγράφουν εντυπωσιακά αποτελέσματα με νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Οι πωλήσεις των οικιστικών έργων στο The Ellinikon συνεχίζουν την δυναμική τους πορεία καθώς από τις κατοικίες στην γειτονιά Little Athens που μέχρι σήμερα έχουμε διαθέσει στην αγορά, έχει ήδη πωληθεί το 84% ενώ οι εργασίες οικιστικών αναπτύξεων στην νέα αυτή γειτονιά, υλοποιούνται ταχύτερα από τους αρχικούς στόχους, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην κατασκευαστική αγορά».

Τα 4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία σημείωσαν, για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό Retail EBITDA στα €22,7εκ στο Α’ Τρίμηνο 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων (αύξηση 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), παρά την καταβολή φόρων ακίνητης περιουσίας νωρίτερα σε σχέση με το 2024 (η σχετική πληρωμή έγινε στο Β’ Τρίμηνο 2024). Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ πωλήσεων καταστημάτων στα €175εκ.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 63% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 77% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη της αγοράς όσο και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπορικών σημάτων για αυτές τις νέες αναπτύξεις.

Το Φεβρουάριο 2025, υπεγράφη τραπεζικό δάνειο ποσού €185εκ (περιλαμβανομένου ποσού €39εκ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ) για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και της λειτουργίας της Riviera Galleria.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες σκυροδέτησης σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος Riviera Galleria ενώ στο The Ellinikon Mall έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκσκαφές με την υπόλοιπη εργολαβία να βρίσκεται στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.03.2025 ξεπέρασε τα €1,5 δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία στα €1,2 δις.

Οι Μαρίνες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο τη σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών τους, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το Α’ Τρίμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα €8εκ (αύξηση 11% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 στα €4,7εκ. Η εν λόγω σημαντική επίδοση αποδίδεται κυρίως στη σταθερή προτίμηση των πελατών στις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της καθώς και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της.

Αναφορικά με το Έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και την 15.05.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές σήμερα ανέρχονται πλέον σε 472 διαμερίσματα ή 84%. Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το Α’ Τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €66εκ, αυξημένα 116% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, δείχνοντας έτσι την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων.

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 15.05.2025 ξεπέρασαν τα €1,18 δις, με τις εισπράξεις το Α’ Τρίμηνο 2025 να ανέρχονται σε €67εκ. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €290εκ την 31.03.2025 (έναντι €292εκ την 31.12.2024), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232εκ.

Παράλληλα, ικανοποιητική είναι η πρόοδος των εργασιών στα έργα υποδομών, παρά τις δυσκολίες στην κατασκευαστική αγορά, ενώ σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα προχωρούν οι εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων στο Little Athens και ταχύτερα του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποιούνται τα έργα που έχει αναλάβει η κατασκευαστική μονάδα της Eταιρείας (Construction Business Unit). Ομοίως, τα υπόλοιπα έργα στον Μητροπολιτικό πόλο, συμπεριλαμβανομένων του Riviera Galleria και του Sports Complex, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με τα πρώτα αθλητικά γήπεδα να αναμένεται να παραδοθούν στους αθλητές εντός του Β' Τριμήνου 2025. Κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €81εκ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2025 να διαμορφώνεται πλέον στα €644εκ.

Τέλος, σημειώνεται ότι στα συνολικά έσοδα του Α’ Τριμήνου 2024 είχαν αναγνωριστεί έσοδα πωλήσεων ακινήτων συνολικού ποσού €56εκ (πωλήσεις οικοπέδων Cove Villas και Mixed-Use Tower), ενώ το Α’ Τρίμηνο 2025 δεν καταγράφηκαν καθόλου έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, τα οποία όμως αναμένονται στα επόμενα τρίμηνα.

