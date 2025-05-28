Ιδιοφυές μάρκετινγκ: Πώς το Burger King διαφήμισε το λογότυπό του με τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου χωρίς να τους πληρώσει εκατομμύρια

Η Burger King προέβη σε μία από τις πιο έξυπνες κινήσεις στο μάρκετινγκ που έχουν γίνει ποτέ και της κόστισε μόνο μερικές χιλιάδες δολάρια, σύμφωνα με το Business Insider.

Ειδικότερα, η εταιρεία έκανε χορηγία σε μια μικρή, άγνωστη ποδοσφαιρική ομάδα (Stevenage FC) μόνο και μόνο για να μπει το λογότυπό της στη φανέλα της στο βιντεοπαιχνίδι FIFA.

Γιατί το έκανε αυτό; Επειδή στο FIFA, οι παίκτες μπορούν να κάνουν μεταγραφή αστέρια όπως ο Ρονάλντο και ο Μέσι σε οποιαδήποτε ομάδα, ακόμη και στη Stevenage.

Στη συνέχεια, το Burger King ξεκίνησε μια πρόκληση: «Βάλτε γκολ με τη Stevenage στο FIFA και κερδίστε δωρεάν φαγητό».

Ξαφνικά, τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου εμφανίζοντας με το λογότυπό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αποτέλεσμα; Μαζική viral έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα. Και όλα αυτά από μια ομάδα που κανείς δεν είχε ακούσει ποτέ του. Το ιδιοφυές μάρκετινγκ δεν έχει να κάνει με μεγάλους προϋπολογισμούς, αλλά με το να σκέφτεσαι δημιουργικά, σχολιάζει το Business Insider.

