Ψάλτης: Η επένδυση της UniCredit είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank

Tην απόφαση της UniCredit να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 20% χαιρετίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης. Όπως επισημαίνει σε ανάρτηση του, η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη δύναμη και την υπόσχεση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο Ομίλων, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, και υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αξιών (value) μέσω της συνεργασίας.

Όπως επισημαίνει, από την αρχή αυτής της συνεργασίας, η Alpha Bank και η UniCredit συνεργάζονται στενά για να σχεδιάσουν και να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών λύσεων υψηλού αντίκτυπου - από τη διαχείριση περιουσίας έως τη χονδρική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές - προσφέροντας στους πελάτες της Alpha Bank βελτιωμένες υπηρεσίες και πρόσβαση στις εκτεταμένες πανευρωπαϊκές δυνατότητες της UniCredit.

Iσχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Η επένδυση αυτή, τονίζει ο Βασίλης Ψάλτης, είναι κάτι παραπάνω από ένα οικονομικό ορόσημο, είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank, στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στην κατεύθυνση που χαράσσουμε. Αντιπροσωπεύει επίσης τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση από κορυφαία ευρωπαϊκή τράπεζα στον ελληνικό τραπεζικό τομέα εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Καθώς προχωράμε, παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, με σαφή εστίαση στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και την κοινωνία, αναφέρει επίσης

Ο κ.Ψάλτης εκφράζει επίσης την ειλικρινή εκτίμηση στην Reggeborgh Invest B.V. για την ακλόνητη εμπιστοσύνη και υποστήριξή της καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μετασχηματισμού της Alpha Bank. Εκφράζει επίσης τη βαθιά εκτίμησή του στην ηγεσία της UniCredit — και ιδίως στην Andrea Orcel — για την εμπιστοσύνη και το στρατηγικό της όραμα, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην οικοδόμηση μιας εταιρικής σχέσης με δυνατότητα επαναπροσδιορισμού της διασυνοριακής τραπεζικής συνεργασίας στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

