Το 2011, ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα πίεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Στιβ Τζομπς, να μεταφέρει την παραγωγή των iPhone στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους New York Times.

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει αυτό το αίτημα στον σημερινό CEO της Apple, Τιμ Κουκ – και αυτή τη φορά οι συνέπειες είναι πολύ πιο σοβαρές. Ο Τραμπ απείλησε με επιβολή βαρύτατου δασμού 25% την Apple και άλλες εταιρείες smartphones, αν δεν κατασκευάζουν τις συσκευές τους στις ΗΠΑ.

«Έχω εδώ και καιρό ενημερώσει τον Τιμ Κουκ της Apple ότι περιμένω τα iPhone που θα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες να κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Ινδία ή αλλού», έγραψε στο Truth Social την Παρασκευή. «Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η Apple πρέπει να πληρώσει δασμό τουλάχιστον 25%».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τιμ Κουκ δήλωσε ότι αναμένει η πλειονότητα των iPhone που προορίζονται για τις ΗΠΑ να αποστέλλονται από την Ινδία.

Η επαναφορά της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ αποτελεί βασικό στόχο της προεδρίας Τραμπ. Στους πρώτους τρεις μήνες της δεύτερης θητείας του, προχώρησε σε «κύμα» επιβολής δασμών, υποσχόμενος ότι θα επιβάλει τέλη σχεδόν σε κάθε προϊόν που κατασκευάζεται στο εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης στις ΗΠΑ και την εξισορρόπηση, κατά τη γνώμη του, άδικων εμπορικών πρακτικών.

Ωστόσο, ειδικοί που μίλησαν στο CNN σημείωσαν ότι η παραγωγή iPhone στις ΗΠΑ θα ανατρέψει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο η Apple κατασκευάζει το πιο κερδοφόρο της προϊόν. Η μεταφορά της παραγωγής από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες διαθέτουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και τις απαραίτητες δεξιότητες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση τιμών ή σε αλλαγές στον σχεδιασμό των συσκευών. «Απλώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί εκ θεμελίων να λειτουργήσει», δήλωσε ο Dipanjan Chatterjee, αναλυτής στην εταιρεία ερευνών αγοράς Forrester.

Η Κίνα ως «παραγωγικός γίγαντας»

Η Κίνα διαθέτει ήδη ένα τεράστιο δίκτυο εργοστασίων που είναι απόλυτα προσαρμοσμένα για τη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών συσκευών. Η Foxconn, μακροχρόνιος συνεργάτης της Apple, απασχολεί 900.000 εργαζομένους στην περίοδο αιχμής, αν και δεν είναι σαφές πόσοι εξ αυτών εργάζονται στην Κίνα και ειδικά για τα iPhone. Οι εργαζόμενοι διαμένουν σε κοιτώνες, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να προσαρμόζει την παραγωγή με ευκολία, όπως σημειώνει ο Chatterjee. Οι διαδικασίες παραγωγής είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες και δεν μπορούν εύκολα να αντιγραφούν.

«Η τεχνογνωσία για την κατασκευή κάθε εξαρτήματος είναι κάτι που απαιτεί μακροχρόνια εξέλιξη», δήλωσε ο David Marcotte, αντιπρόεδρος της Kantar.

Υπάρχει, επίσης, το ζήτημα της ζήτησης για εργασία στον τομέα της βιομηχανίας στις ΗΠΑ. Μόνο το 8% των Αμερικανών εργαζομένων απασχολείται στον τομέα παραγωγής, έναντι περίπου 26% το 1970, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Και πολλά έχουν αλλάξει από το 1970.

Η Carolyn Lee, διευθύντρια του Manufacturing Institute, είχε δηλώσει στο CNN ότι «η φύση της δουλειάς έχει αλλάξει πολύ», και ότι οι σύγχρονοι ρόλοι στην παραγωγή περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως προγραμματισμός και ανάλυση δεδομένων.

Η Apple ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι σκοπεύει να επενδύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, για να ενισχύσει την έρευνα και ανάπτυξη, να ανοίξει νέα μονάδα για την κατασκευή servers και να ιδρύσει μία ακαδημία στο Ντιτρόιτ για να διδάξει σε επιχειρήσεις τεχνικές «έξυπνης» παραγωγής και τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επένδυση αυτή – μαζί με τη δέσμευση 100 δισ. δολαρίων από την TSMC – ως πολιτική νίκη και βήμα προς τον «επαναπατρισμό» της τεχνολογικής παραγωγής.

Ωστόσο, η ακαδημία της Apple προορίζεται για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι για την κατάρτιση εργατών ή τη δημιουργία υποδομών παρόμοιων με αυτές της Κίνας ή της Ινδίας.

Ο Τιμ Κουκ έχει αναγνωρίσει το χάσμα εργατικού δυναμικού για την παραγωγή iPhone στις ΗΠΑ. Σε εκδήλωση του Fortune Magazine το 2017, είχε περιγράψει το κινεζικό περιβάλλον παραγωγής ως συνδυασμό «τεχνιτών», «εξελιγμένης ρομποτικής» και «πληροφορικής». «Αυτός ο συνδυασμός είναι σπάνιος και κρίσιμος για εμάς λόγω της ακρίβειας και της ποιότητας που απαιτούμε», είπε.

Ο Mohit Kumar, CEO της Ultrahuman, έχει προσωπική εμπειρία μεταφοράς παραγωγής από την Ινδία στις ΗΠΑ. Η εταιρεία του ξεκίνησε να παράγει «smart rings στο Τέξας, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και εκπαιδεύοντας εργαζομένους σε πολλά στάδια παραγωγής ώστε να μειώσει το κόστος.

Το θέμα τέθηκε και τον Απρίλιο, όταν ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, είπε στο CNBC ότι ο Κουκ δήλωσε πως η Apple χρειάζεται «robotic arms» για να πετύχει την ίδια κλίμακα και ακρίβεια στην παραγωγή iPhone στις ΗΠΑ όπως στο εξωτερικό.

Ο αναλυτής Patrick Moorhead θεωρεί ότι η Apple θα μπορούσε να μεταφέρει μέρος της παραγωγής στις ΗΠΑ εντός πενταετίας, εφόσον αυτοματοποιηθούν διαδικασίες και γίνουν αλλαγές στον σχεδιασμό των iPhone.

Πολλοί από τους προμηθευτές της Apple βρίσκονται στην Κίνα, οπότε ακόμα και η απλή συναρμολόγηση στις ΗΠΑ θα απαιτούσε σημαντικές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ο Dan Ives της Wedbush εκτιμά ότι μέχρι πρόσφατα το 90% της παραγωγικής διαδικασίας του iPhone λάμβανε χώρα στην Κίνα – σήμερα αυτό το ποσοστό είναι κοντά στο 40% λόγω της στροφής προς την Ινδία. Η παραγωγή στις ΗΠΑ θα μπορούσε, κατά τον ίδιο, να τριπλασιάσει την τιμή του iPhone.

Η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα, λέει ο Chatterjee της Forrester, παρά τη συνάντηση Κουκ – Τραμπ την περασμένη εβδομάδα και τη δωρεά 1 εκατ. δολαρίων του CEO της Apple προς την ορκωμοσία Τραμπ, σύμφωνα με το Axios.

«Ούτε είναι ρεαλιστικό οικονομικά να φέρεις την παραγωγή στις ΗΠΑ, ούτε μπορείς να πεις εύκολα "όχι, δεν θα το κάνω" σε αυτό το πολιτικό κλίμα», σημείωσε. «Οπότε πρέπει να περπατήσεις σε ένα τεντωμένο σκοινί, για όσο περισσότερο μπορείς».

