myAADEapp: Διαθέσιμη η εφαρμογή και για επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα

Η εφαρμογή myAADEapp της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για κινητές συσκευές είναι τώρα διαθέσιμη και σε επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα

ΑΑΔΕ

Διαθέσιμο και για επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα είναι πλέον το myAADEapp, η επίσημη ψηφιακή εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για φορητές συσκευές.

Μέσω της εφαρμογής οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να:

  •  ενημερώνονται για τον Λογαριασμό τους και να εκτελούν πληρωμές μέσω IRIS ή μέσω κάρτας,
  • παρακολουθούν την εξέλιξη των Αιτημάτων τους προς τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ,
  • λαμβάνουν άμεσα Ειδοποιήσεις για θέματα που τους αφορούν και μηνιαίες ενημερώσεις για τον Φορολογικό τους Λογαριασμό,
  • κατεβάζουν και να αποθηκεύσουν χρήσιμα έγγραφα όπως τα έγγραφα Ν, Ε2, Ε3, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κ.ά., μέσω της ενότητας myWallet.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε την εφαρμογή, μπορείτε να κατεβάσετε το myAADEapp για να έχετε άμεση, γρήγορη και ασφαλή ενημέρωση και πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, από τα Stores:

  •  Για λογισμικό iOS (iPhone)

https://apps.apple.com/us/app/myaadeapp/id6452675995

  •  Για λογισμικό Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myaadeapp&pli=1

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

