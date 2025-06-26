Ο Ίλον Μασκ απέλυσε τον επικεφαλής των επιχειρήσεων της Tesla στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, εν μέσω πτώσης των πωλήσεων και μειωμένης δημοτικότητας του ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις δύο αυτές αγορές, σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης.

Ο Ομεάντ Αφσάρ, ο οποίος ξεκίνησε ως μηχανικός στην Tesla το 2011, είχε αναδειχθεί σε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Μασκ και τον περασμένο Οκτώβριο προήχθη σε αντιπρόεδρο με αρμοδιότητα τη διαχείριση των δραστηριοτήτων στις δύο κρίσιμες περιοχές.

Η απομάκρυνσή του Αφσάρ ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν από το κλείσιμο του δεύτερου τριμήνου και έρχεται μετά τη δήλωση ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla στην Ευρώπη μειώθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ σημειώνουν, επίσης, πτώση φέτος, ενώ η Κίνα, η μεγαλύτερη αγορά για την εταιρεία με έδρα το Όστιν, κατέγραψε μείωση 15% τον Μάιο. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων που παρέδωσε η Tesla σε όλο τον κόσμο κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους (που κλείνει στις 30 Ιουνίου) θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 10%, φτάνοντας περίπου στις 392.800 μονάδες, από 443.956 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η στενή σχέση του Μασκ με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και η τεράστια οικονομική στήριξη που του προσέφερε έχουν πλήξει την εικόνα της Tesla, ιδίως κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομοσπονδιακή πρωτοβουλία DOGE για περικοπές θέσεων εργασίας («Job Slash»). Η εταιρεία χρειάζεται επειγόντως να ανανεώσει την γκάμα των μοντέλων της — καθώς το πολυσυζητημένο Cybertruck απέτυχε να φτάσει τους όγκους παραγωγής που είχε θέσει ο Μασκ — και να βρει τρόπους να ανταγωνιστεί τους ταχέως ανερχόμενους Κινέζους κατασκευαστές.

Αντί να εισαγάγει νέα ηλεκτρικά μοντέλα για την αύξηση των πωλήσεων, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου προσπαθεί να πείσει τους επενδυτές ότι το μέλλον της Tesla βρίσκεται σε υπηρεσίες ρομποταξί, ανθρωποειδή ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη — μια δύσκολη στροφή, δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι μπαταρίες και οι υπηρεσίες φόρτισης αποτελούν σχεδόν το σύνολο των εσόδων της εταιρείας.

Στις 22 Ιουνίου, η Tesla λάνσαρε πιλοτικά την υπηρεσία ρομποταξί στο Όστιν. Παρά την απουσία ατυχημάτων ή τραυματισμών έως τώρα, αποδείχθηκε γρήγορα ότι δεν είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί τη Waymo της Alphabet. Ο περιορισμένος αριθμός Model Y που συμμετείχε στο πρόγραμμα παρείχε αυτόνομα δρομολόγια με τεχνικούς ασφαλείας στο προσκέφαλο, ήταν διαθέσιμο μόνο σε λίγους επιλεγμένους χρήστες και κάλυπτε περίπου 30 τετραγωνικά μίλια της πόλης. Παρόλο που λειτουργούσε υπό στενό έλεγχο, υπήρξαν αναφορές για ασυνήθιστη συμπεριφορά των οχημάτων, και η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ενημέρωσε τη Δευτέρα ότι διερευνά τα περιστατικά σε συνεργασία με την εταιρεία.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 στη Wall Street Journal, η εφημερίδα χαρακτήρισε τον Αφσάρ «fixer» του Μασκ και έναν από τα ισχυρότερα στελέχη της Tesla. Μετακόμισε στα κεντρικά γραφεία στο Όστιν πέρυσι, όταν ο Μασκ ανασυγκρότησε την ηγετική ομάδα. Σε ανάρτησή του στο X στις 23 Ιουνίου σημείωσε: «Μια πραγματικά ιστορική μέρα για την Tesla. Ήταν χρόνια σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης από πολλούς ανθρώπους στην εταιρεία. Ευχαριστώ, Ίλον, που έδωσες ώθηση σε όλους μας!»

Την Τετάρτη, οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν κατά 3,8%, κλείνοντας στα 327,55 δολάρια στο Nasdaq, με συνολική πτώση 19% από την αρχή του έτους.



Πηγή: skai.gr

