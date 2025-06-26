Πάνω από 4 εκατομμύρια φορτίσεις μετρά στα δύο χρόνια λειτουργίας της η υπηρεσία myAlpha Vibe της Alpha Bank, η οποία προσφέρει στους γονείς έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο να δίνουν χαρτζιλίκι στους εφήβους οπουδήποτε και αν βρίσκονται, σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η Alpha Bank έχει καταφέρει να διευκολύνει την καθημερινότητα των οικογενειών με την υπηρεσία myAlpha Vibe - έναν ψηφιακό τρόπο να δίνουν χαρτζιλίκι στα παιδιά τους που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής, αφού μέσα στα δύο χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 4 εκατομμύρια φορτίσεις από ευχαριστημένους γονείς και εφήβους.

Η ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα που προσφέρει η υπηρεσία myAlpha Vibe δίνει τη δυνατότητα σε εφήβους 15-18 ετών να πραγματοποιούν συναλλαγές τόσο μέσω POS, όσο και σε online περιβάλλον, γρήγορα και με ασφάλεια, επιτρέποντάς τους να νιώθουν ανεξάρτητοι.

Περισσότερα από μία ψηφιακή κάρτα

Η υπηρεσία MyAlpha Vibe προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στα ίδια τα παιδιά, όσο και στους γονείς τους. Με το myAlpha Vibe, οι έφηβοι μπορούν να κάνουν εύκολα συναλλαγές που εξυπηρετούν τις καθημερινές μετακινήσεις τους, τη διασκέδαση, το φαγητό κ.ά. με ασφάλεια από το κινητό τους, καθώς προστατεύονται πλήρως με push notifications και βιομετρικά στοιχεία. Με το myAlpha Vibe μαθαίνουν επίσης να διαχειρίζονται μόνοι τους τα χρήματα τους και να πραγματοποιούν τις αγορές που επιθυμούν.

Από την πλευρά τους οι γονείς, διευκολύνονται σημαντικά καθώς δεν χρειάζεται να ψάχνουν μετρητά, απλώς φορτίζουν την κάρτα του παιδιού, από όπου και αν βρίσκονται, όσο συχνά χρειάζεται και εντελώς δωρεάν. Η υπηρεσία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τα παιδιά που φεύγουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια ή όταν πραγματοποιούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μακριά από τους γονείς, είτε σε κατασκηνώσεις είτε σε συγγενείς! Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας έχουν τον απόλυτο έλεγχο των συναλλαγών, καθώς μπορούν να ορίζουν όριο αγορών και να παρακολουθούν τις συναλλαγές τους. Την ίδια στιγμή, μπορούν να νιώθουν ασφαλείς καθώς το myAlpha Vibe δεν επιτρέπει συναλλαγές ακατάλληλες για ανηλίκους, όπως για παράδειγμα αγορές σε κάβες ή τυχερά παιχνίδια.

Παράλληλα, στη σελίδα της υπηρεσίας myAlpha Vibe οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν έναν εκπαιδευτικό οδηγό, που έχει δημιουργηθεί με τη συνδρομή ψυχολόγου και παρέχει συμβουλές για το πώς μπορούν να διαχειρίζονται το ψηφιακό χαρτζιλίκι των παιδιών τους.

Τέλος, η Alpha Bank, θέλοντας να υποστηρίξει τις οικογένειες σε θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού ειδικά για εφήβους, προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις σε οδηγούς σπουδών και προγράμματα ατομικής συμβουλευτικής, που παρέχονται μέσω της αποκλειστικής συνεργασίας της Τράπεζας με τις εξειδικευμένες εταιρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού Orientum, Employ Edu και LABORA.

Πώς λειτουργεί

Η υπηρεσία myAlpha Vibe απευθύνεται σε εφήβους 15 έως 18 ετών και προσφέρεται σε δύο πακέτα: myAlpha Vibe One για χαρτζιλίκι σε ένα παιδί, και myAlpha Vibe More για χαρτζιλίκι σε δύο έως τέσσερα παιδιά.

Μέσω μίας απλής διαδικασίας, ο γονέας, μέσα από την εφαρμογή myAlpha Mobile, επιλέγει το πακέτο myAlpha Vibe της αρεσκείας του και τον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο θα στέλνει χρήματα, για να φορτίζει την κάρτα από το κινητό του δωρεάν, όποτε και όσες φορές θέλει. Στη συνέχεια, συμπληρώνει τα στοιχεία του παιδιού και εκδίδει άμεσα την ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα. Σκανάρει το QR code που εμφανίζεται στο κινητό του παιδιού και συγχρονίζονται οι δύο εφαρμογές. Έτσι, το παιδί αποκτά άμεσα τη δική του κάρτα και μέσω της ειδικής εφαρμογής myAlpha Vibe, έχει πάντα πρόσβαση στο χαρτζιλίκι, από το κινητό του.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το myAlpha Vibe αλλά και να κατεβάσετε την εφαρμογή, εδώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.