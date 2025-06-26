Στην κατασκευή ενός ειδικού πιλοτικού υβριδικού έργου στην Αστυπάλαια, το οποίο θα συνδυάζει την ηλιακή ενέργεια και την ηλεκτροχημική αποθήκευση προχωρά η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μετά το Υβριδικό Έργο της Ικαρίας, η 100% θυγατρική της ΔΕΗ, «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», προχωρά στην κατασκευή ενός ακόμα υβριδικού σταθμού, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της Αστυπάλαιας σε πράσινο νησί.

Ο υβριδικός σταθμός θα αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 3,53MW, και από μια μονάδα αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 14,12 MWh. Ο συνδυασμός παραγωγής και αποθήκευσης επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση του ισχυρού ηλιακού δυναμικού της περιοχής, την αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής και την χρήσης της όταν δεν υπάρχει παραγωγή από ΑΠΕ.

Για την κατασκευή του υβριδικού σταθμού θα χρησιμοποιηθούν περίπου 6.000 διπλής όψης φωτοβολταϊκά πλαίσια, ενώ η μέγιστη ισχύς απορρόφησης της μονάδας αποθήκευσης θα ανέλθει σε 8 MW. Η ετήσια παραγωγή του σταθμού εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6,55GWh, με στόχο την κάλυψη άνω του 80% των αναγκών του νησιού και την αποτροπή εκπομπής περίπου 5.700 τόνων CO2 ετησίως.

Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2025 ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια στο νησί όπου διαμένουν περίπου 1.400 μόνιμοι κάτοικοι στους οποίους προστίθενται χιλιάδες τουρίστες το καλοκαίρι, οι οποίοι αυξάνουν δραστικά τη ζήτηση ενέργειας κατά τους μήνες αυτούς.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Το ειδικό πιλοτικό υβριδικό έργο του Ομίλου ΔΕΗ στην Αστυπάλαια είναι μία μικρογραφία του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας μας, καθώς πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει την ηλιακή ενέργεια με την ηλεκτροχημική αποθήκευση. Ο συνδυασμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στη συνέχεια η δυνατότητα αποθήκευσης αυτής της ενέργειας ώστε να χρησιμοποιηθεί τις ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή από ΑΠΕ αποτελεί την απάντηση στο θέμα της στοχαστικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών και ενισχύει τη σταθερότητα του συστήματος. Ο Όμιλος ΔΕΗ πιστός στο όραμα για ενεργειακή επάρκεια και πράσινη μετάβαση θα συνεχίσει να καινοτομεί με γνώμονα πάντα το συμφέρον των καταναλωτών και της κοινωνίας».

Πηγή: skai.gr

