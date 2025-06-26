Novibet: Διεθνείς χρυσές διακρίσεις στα EGR Marketing & Innovation και τα SBC Awards

Διεθνείς χρυσές διακρίσεις απέσπασε η Novibet στα EGR Marketing & Innovation Awards (Λονδίνο, 19 Ιουνίου) και τα SBC Awards Europe (Μάλτα, 12 Ιουνίου), δύο από τους σημαντικότερους θεσμούς του online gaming κλάδου παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, στα EGR Marketing & Innovation Awards, διοργάνωση που αφορά όλες τις εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως και επιβραβεύει τις βέλτιστες και πιο αποτελεσματικές πρακτικές marketing στο online gaming, η Novibet κατέκτησε την κορυφή στις κατηγορίες:

• Affiliate Programme Marketing Campaign

• CRM Campaign

Επιπλέον, σημαντική ήταν η αναγνώριση που έλαβε η GameTech εταιρεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα SBC Awards Europe κατακτώντας την πρώτη θέση στις εξής κατηγορίες:

• Sportsbook Operator of the Year

• Operator Innovation in Gaming

Οι διακρίσεις αυτές αντανακλούν τη στρατηγική επένδυση της Novibet σε τεχνολογίες αιχμής, καινοτομία και κυρίως, τη δημιουργία μιας εμπειρίας διαδικτυακής ψυχαγωγίας που θέτει τον παίκτη πάντα στο επίκεντρο.

Ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Οι φετινές βραβεύσεις στα EGR και SBC Awards αποτελούν μια ουσιαστική αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται στον πυρήνα της στρατηγικής marketing και καινοτομίας μας. Η διάκρισή μας σε κατηγορίες όπως το CRM και το Affiliate Marketing επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να αξιοποιούμε data, τεχνολογία και δημιουργικότητα, για να προσφέρουμε προσωποποιημένες, ουσιαστικές εμπειρίες στους παίκτες μας. Παράλληλα, η πρωτιά μας στις κατηγορίες Sportsbook Operator και Gaming Innovation στα SBC Awards, μας προτρέπει να συνεχίσουμε να επαναπροσδιορίζουμε το μέλλον της online ψυχαγωγίας, μέσα από προϊόντα και καμπάνιες που ξεχωρίζουν διεθνώς».

Οι βραβεύσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά διακρίσεων που έχει λάβει η Novibet, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στη λίστα “FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2025” των Financial Times και Statista, ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη.

