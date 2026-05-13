Πρωτοφανείς εικόνες στην Ιαπωνία που θυμίζουν άλλες εποχές.... Οι συσκευασίες ορισμένων δημοφιλών σνακ στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου γίνονται.... ασπρόμαυρες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει την προμήθεια ενός συστατικού που χρησιμοποιείται στα έγχρωμα μελάνια.

Η εταιρεία Calbee Inc. με έδρα το Τόκιο, η οποία παράγει πατατάκια και δημητριακά, ξεκαθάρισε πάντως ότι το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Τα δημοφιλή σνακ της Calbee διατίθενται στα πανταχού παρόντα καταστήματα ψιλικών της Ιαπωνίας και εξάγονται στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Αυστραλία.

«Αυτό το μέτρο έχει ως στόχο να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερής προμήθειας των προϊόντων», διευκρινίζει σε δήλωσή της.

Η αλλαγή σε 14 προϊόντα της γκάμας της ξεκινά επίσημα στις 25 Μαΐου, περιορίζοντας τα χρώματα του μελανιού σε μόλις δύο, αναφέρει η εταιρεία, σημειώνοντας ότι είναι «απαραίτητο να ανταποκριθεί με ευελιξία στις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες».

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η αλλαγή, σύμφωνα με την Calbee, η οποία ιδρύθηκε το 1949 και απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους στον όμιλο.

Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία που προκαλεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ λόγω του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και άλλων προϊόντων, καθώς και σε ελλείψεις στην προσφορά.

Πηγή: skai.gr

