Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν την επιβολή φόρου επί των έκτακτων κερδών των ενεργειακών εταιρειών μετά τις αυξήσεις τιμών που ακολούθησαν το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, τόνισαν την Τετάρτη στο Reuters ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η υφυπουργός Ενέργειας της Ισπανίας, Σάρα Άγκεσεν δήλωσε ότι πέντε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, τάσσονται υπέρ ενός τέτοιου φόρου.

Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Λευκωσία.

Πηγή: skai.gr

