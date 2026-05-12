Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το α’ τρίμηνο του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA στα €0,7 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας στα €0,2 δισ., θέτοντας ισχυρές βάσεις για τη συνέχεια του έτους. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας αντανακλά την αυξανόμενη συνεισφορά των σημαντικών επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ θετικά συνέβαλαν και οι ευνοϊκές υδρολογικές και ανεμολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το α’ τρίμηνο του 2026.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €0,5 δισ., εκ των οποίων το 82% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής σε συνέχεια της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πλάνου του Ομίλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του α’ τριμήνου 2026, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Περαιτέρω αύξηση αναμένεται στα επόμενα τρίμηνα, με έργα συνολικής ισχύος 6,7 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία (υποβολή προσφορών).

Ειδικότερα:

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €0,7δισ. από €0,5 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,2 δισ. από €0,1 δισ,

Ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,0x, παρά το σημαντικό ύψος των επενδύσεων, παραμένοντας σαφώς κάτω από το όριο του 3,5x που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €6,9 δισ. στις 31.03.2026.

Προοπτικές για το 2026

Επιβεβαίωση των στόχων για προσαρμοσμένο EBITDA στα €2,4 δισ. και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα €0,7 δισ., και διανομή μερίσματος ύψους €0,80/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε δυναμικά το 2026, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και συνεχή πρόοδο σε όλους τους πυλώνες της στρατηγικής μας. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αναδεικνύουν τη δυναμική του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας στη διανομή και τα οφέλη της συνεχιζόμενης μετάβασής μας προς ένα καθαρότερο και πιο ευέλικτο χαρτοφυλάκιο παραγωγής.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια το επενδυτικό μας πλάνο, δίνοντας έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής. Με 6,7 GW έργων ΑΠΕ ήδη υπό κατασκευή ή έτοιμων προς κατασκευή, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη των στόχων μας για το 2030.

Παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη των οικονομικών μας στόχων για το 2026. Όραμά μας είναι η ΔΕΗ να ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στην ΚεντρικήΝοτιοανατολική Ευρώπη. Επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας για να γίνουμε πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας για ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους μετόχους μας».

Περαιτέρω ανάλυση ανά επιχειρηματική δραστηριότητα

Εμπορία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη το α΄ τρίμηνο 2026 (- 0,6% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2025), ενώ στη Ρουμανία καταγράφηκε αύξηση κατά 1,2%, κυρίως λόγω των ψυχρότερων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα.

Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε στο 50%. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το μέσο μερίδιο διαμορφώθηκε στο 49% το Μάρτιο του 2026 (από 50% τον Μάρτιο του 2025). Ανά κατηγορία τάσης, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 16% στην Υψηλή Τάση (από 23%), σε 33% στη Μέση Τάση (από 37%) και σε 62% στη Χαμηλή Τάση (από 62%).

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στο 15% από 16% το α΄ τρίμηνο 2025.

Παραγωγή

Η παραγωγή από ΑΠΕ κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 141% το α’ τρίμηνο 2026 και διαμορφώθηκε στις 3,6 TWh (από 1,5 TWh το α’ τρίμηνο 2025). Η άνοδος αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενισχυμένη συνεισφορά των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων η οποία αυξήθηκε κατά 282% ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων. Επιπλέον, η αιολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 30% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, χάρη στις ευνοϊκότερες αιολικές συνθήκες, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά σημείωσε επίσης αύξηση κατά 23%, υποστηριζόμενη από την προσθήκη νέας ισχύος και παρά το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη ηλιοφάνεια και τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στην περιοχή της Ρουμανίας. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ ανήλθε στο 56% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του καθαρού ενεργειακού της μείγματος.

Σημαντική μείωση καταγράφηκε στην θερμική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε στις 1,6TWh (από 2,3 TWh το α’ τρίμηνο 2025), η λιγνιτική παραγωγή στις 0,9TWh (από 1,1 TWh το α’ τρίμηνο 2025) σε συνέχεια της απολιγνιτοποίησης και η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες στις 0,4TWh (από 0,7 TWh το α’ τρίμηνο 2025) λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης ΚρήτηςΗπειρωτικής Ελλάδας που βρίσκεται σε τελικό στάδιο διασύνδεσης.

Ως αποτέλεσμα του καθαρότερου ενεργειακού μείγματος, η ένταση των εκπομπών CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή, μειώθηκε σε 0,35 τόνους ανά παραγόμενη MWh το α΄ τρίμηνο 2026 από 0,55 τόνους ανά παραγόμενη MWh το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερό στο 34% το α΄ τρίμηνο του 2026. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε σε 29% το α΄ τρίμηνο του 2026 από 26%6 το α΄ τρίμηνο 2025, ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων φωτοβολταϊκών έργων στο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ

Διανομή

Με επενδύσεις ύψους άνω των €0,2 δισ., το α’ τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των δικτύων Διανομής.

Ο δείκτης SAIDI στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 30 λεπτά (από 21 λεπτά), ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε στα 18 λεπτά (από 19 λεπτά). Αντίστοιχα, ο δείκτης SAIFI στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 0,4 φορές (από 0,3 φορές), ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε σε 0,4 φορές (από 0,5 φορές). Η επιδείνωση των δεικτών στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως σε βλάβες στο δίκτυο στη Δυτική Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά το α’ τρίμηνο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, οι αυξημένες επενδύσεις του Ομίλου συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου, διασφαλίζοντας υψηλότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να ενισχύει την ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών, με τη διείσδυσή τους στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 19% (από 14%) αντανακλώντας την πρόοδο της ευρείας εγκατάστασής τους στη χώρα, ενώ στη Ρουμανία βρίσκεται στο 62% (από 57%).

Τηλεπικοινωνίες

Το δίκτυο της “Fibergrid” στην Ελλάδα καλύπτει πλέον 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καταγράφοντας αύξηση 86% σε ετήσια βάση (έναντι 948 χιλ. στο τέλος του α’ τριμήνου 2025), ενώ περισσότερα από 1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση. Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με στόχο το δίκτυο FTTH να καλύπτει 2,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του 2026.

Ηλεκτροκίνηση

Η ΔΕΗ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, αναπτύσσοντας το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο σημείων φόρτισης στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διευρύνει τη δραστηριότητά της στη Ρουμανία, ενισχύοντας το διεθνές της αποτύπωμα. Στο τέλος του α’ τριμήνου 2026, το δίκτυο στις δύο χώρες αριθμούσε 4.359 σημεία φόρτισης, καταγράφοντας αύξηση 33% σε ετήσια βάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.