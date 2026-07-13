Η Volkswagen σκοπεύει να καταργήσει 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντική μείωση των κερδών της τα τελευταία χρόνια

Ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα δέχθηκε από τη μεγάλη πτώση των πωλήσεων στην Κίνα

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε εγκαταστάσεις της Volkswagen σε ολόκληρη τη Γερμανία

Η διοίκηση του γερμανικού κολοσσού Volkswagen Group επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει έως και 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, αριθμό διπλάσιο από αυτόν που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Ο όμιλος, στον οποίο ανήκουν οι μάρκες Porsche, Audi, Seat, Skoda και φυσικά Volkswagen, είχε ήδη γνωστοποιήσει σχέδιο για την κατάργηση περίπου 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030.

Η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντική μείωση των κερδών της τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων σε βασικές αγορές αλλά και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που επεκτείνονται δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε εσωτερικό υπόμνημα προς το προσωπικό, το οποίο δημοσιεύθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε, ανέφερε ότι το λειτουργικό κόστος της Volkswagen είναι περίπου 20% υψηλότερο σε σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές της και ότι απαιτούνται ακόμη μεγαλύτερες περικοπές δαπανών.

Όπως εξήγησε, αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει στην κατάργηση άλλων 50.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε, σε όλες τις μάρκες, τις εταιρείες και τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, πόσες προσαρμογές είναι πραγματικά αναγκαίες και εφικτές», δήλωσε. «Πρέπει να γίνουμε πιο αποδοτικοί, πιο ανθεκτικοί και πιο ευέλικτοι. Είναι απαραίτητο να μειώσουμε το κόστος μας.». Παράλληλα, σημείωσε ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη καταφέρει να εξασφαλίσει εναλλακτικές χρήσεις για τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία, τα οποία είχαν ήδη τεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων για πιθανό κλείσιμο.

Δύο από αυτά, στα Τσβικάου (Zwickau) και Έμντεν (Emden), παράγουν ηλεκτρικά οχήματα, ενώ μαζί με τις μονάδες στο Ανόβερο και το Νέκαρσουλμ (Neckarsulm) θεωρούνται ιδιαίτερα δαπανηρές στη λειτουργία τους. Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου έχουν επιδεινωθεί αισθητά. Το 2023 η Volkswagen κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 22,6 δισ. ευρώ, τα οποία μειώθηκαν στα 19,1 δισ. ευρώ το 2024 και περιορίστηκαν σε μόλις 8,9 δισ. ευρώ το 2025.

Ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα δέχθηκε από τη μεγάλη πτώση των πωλήσεων στην Κίνα, μια αγορά που επί σειρά ετών αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων της. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι πωλήσεις στην κινεζική αγορά υποχώρησαν κατά 26% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά περισσότερο από 7%, εν μέρει λόγω των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων που επέβαλε η κυβέρνηση του Τραμπ (Donald Trump).

Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες διευρύνουν επιθετικά την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες και αξιοποιώντας το χαμηλότερο κόστος παραγωγής τους σε σχέση με τους Eυρωπαίους ανταγωνιστές.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν αυξήσει σημαντικά τις πιέσεις στις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος, ενώ παράλληλα έχουν συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους τους.

Στα τέλη του 2024, ύστερα από την απειλή μαζικών απεργιακών κινητοποιήσεων, η Volkswagen κατέληξε σε συμφωνία με το γερμανικό συνδικάτο IG Metall για την κατάργηση 35.000 θέσεων εργασίας στη βασική μάρκα Volkswagen έως το 2030, με τρόπο που χαρακτηρίστηκε «κοινωνικά υπεύθυνος», ενώ άλλες 15.000 θέσεις επρόκειτο να περικοπούν στις υπόλοιπες μάρκες του ομίλου. Ωστόσο, τα σχέδια που εξετάζονται σήμερα φαίνεται να είναι πολύ πιο εκτεταμένα.

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε εγκαταστάσεις της Volkswagen σε ολόκληρη τη Γερμανία, ενόψει της συνεδρίασης του εποπτικού συμβουλίου του ομίλου, στο οποίο συμμετέχουν τόσο εκπρόσωποι της διοίκησης όσο και των εργαζομένων.

Ορισμένοι αναλυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας εκτίμησαν, μιλώντας στο Agence France-Presse (AFP), ότι η δημοσιοποίηση του αριθμού των 100.000 πιθανών απολύσεων ενδέχεται να αποτελεί διαπραγματευτική τακτική της εταιρείας και ότι ο τελικός αριθμός των περικοπών πιθανότατα θα είναι μικρότερος.

Πηγή: skai.gr

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