Emirates: Εντάσσει νέο Airbus A350 στο δρομολόγιο Αθήνα-Ντουμπάι

Η Emirates εντάσσει το νέας γενιάς Airbus A350 στο δρομολόγιο Αθήνα-Ντουμπάι, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Η ένταξη του νέου αεροσκάφους στη συγκεκριμένη σύνδεση προσφέρει στους επιβάτες μια αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία, με σύγχρονα προϊόντα καμπίνας, προηγμένη τεχνολογία και τη χαρακτηριστική φιλοξενία της Emirates.

Από τις 10 Ιουλίου 2026 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026, η πτήση EK103/EK104 της Emirates εκτελείται με αεροσκάφος Airbus A350, συνδέοντας το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ATH) με το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB). Η νέα υπηρεσία έρχεται να συμπληρώσει την υφιστάμενη σύνδεση της Emirates στη συγκεκριμένη διαδρομή με αεροσκάφος Boeing 777.

Με την εισαγωγή του Airbus A350, οι επιβάτες που ταξιδεύουν από την Αθήνα θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη νέα γενιά καμπινών της Emirates, καθώς και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά άνεσης και υπηρεσίες εν πτήσει.

Η πτήση EK103 αναχωρεί από το Ντουμπάι στις 16:15 και προσγειώνεται στην Αθήνα στις 20:25, ενώ η πτήση επιστροφής EK104 αναχωρεί από την Αθήνα στις 23:10 και φτάνει στο Ντουμπάι στις 05:05 της επόμενης ημέρας.

Το Airbus A350 της Emirates που θα εξυπηρετεί το δρομολόγιο Αθήνα-Ντουμπάι διαθέτει διαμόρφωση τριών κατηγοριών καμπίνας, με συνολικά 298 θέσεις: 32 θέσεις στη Διακεκριμένη Θέση, 28 θέσεις στην Premium Οικονομική Θέση και 238 θέσεις στην Οικονομική Θέση.

Το αεροσκάφος διαθέτει τους νέους εσωτερικούς χώρους καμπίνας της Emirates και ενσωματώνει σύγχρονες λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία των επιβατών εν πτήσει, όπως πιο αθόρυβο περιβάλλον καμπίνας, βελτιωμένο φωτισμό, ταχύτερη συνδεσιμότητα και το αναβαθμισμένο σύστημα ψυχαγωγίας ice. Κάθε θέση είναι εξοπλισμένη με οθόνη 4K Ultra HD κινηματογραφικής ποιότητας, δυνατότητα σύνδεσης ήχου μέσω Bluetooth και θύρα φόρτισης 60W. Οι επιβάτες της Διακεκριμένης Θέσης και της Premium Οικονομικής Θέσης έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους χαρακτηριστικά όπως ασύρματη φόρτιση και ηλεκτρονικά σκίαστρα παραθύρων.

Ο Ahmad Obaid Khalfan Obaid Tamim, Country Manager της Emirates για την Ελλάδα, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά μια σημαντική αγορά για την Emirates και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εισαγωγή του νέας γενιάς Airbus A350 στο δρομολόγιο Αθήνα-Ντουμπάι. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεχή δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους επιβάτες μας στην Ελλάδα περισσότερες επιλογές ταξιδιού, αυξημένη άνεση και την εμπειρία Fly Better της Emirates. Είτε ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, είτε για αναψυχή, είτε συνεχίζουν το ταξίδι τους μέσω Ντουμπάι προς προορισμούς σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό μας, οι επιβάτες από την Αθήνα θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία ταξιδιού, με σύγχρονα προϊόντα καμπίνας, προηγμένες τεχνολογίες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η εισαγωγή του A350 ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και διεθνών αγορών σε όλο τον κόσμο».

Premium Οικονομική Θέση

Η Premium Οικονομική Θέση της Emirates προσφέρει μια αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία, με έμφαση στην άνεση, τον επιπλέον χώρο και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Η διάταξη καμπίνας 2-3-2 περιλαμβάνει δερμάτινα καθίσματα σε κρεμ απόχρωση με λεπτομέρειες ξύλινης υφής, εμπνευσμένες από τη Διακεκριμένη Θέση. Τα καθίσματα διαθέτουν πλάτος 19,5 ιντσών, απόσταση μεταξύ καθισμάτων 40 ιντσών, ανάκλιση 8 ιντσών, ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και προσωπική οθόνη ψυχαγωγίας 13,3 ιντσών. Οι επιβάτες της Premium Οικονομικής Θέσης έχουν επίσης στη διάθεσή τους παροχές όπως ποτό υποδοχής, εποχικά μενού, επιλεγμένη συλλογή ποτών, βιώσιμο σετ ταξιδιωτικών ειδών, κουβέρτα και μαξιλάρι, καθώς και προτεραιότητα στην επιβίβαση, ειδικό check-in στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών έως 35 κιλά.

Πηγή: skai.gr

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