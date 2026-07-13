ΠΑΣΟΚ: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου μετά τον ισχυρισμό Ντίλιαν ότι πούλησε το Predator στις ελληνικές αρχές

Την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το περιεχόμενο δικογράφου του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, που κατατέθηκε ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου και δημοσιοποίησε ο δικηγόρος προσώπων που είχαν στοχοποιηθεί με το Predator, Ζαχαρίας Κεσσές.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι, λίγα 24ωρα μετά τη δήλωση του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη πως «έφαγε τη σφαίρα για να προστατεύσει το αφεντικό», αποκαλύπτεται πως ο Ταλ Ντίλιαν, σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά θύματος του Predator, αναφέρει ότι η πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού στις ελληνικές αρχές ήταν νόμιμη.

«Αφήνει δηλαδή ευθέως να εννοηθεί ότι το πούλησε στις ελληνικές κρατικές αρχές και δεν εμπλέκεται στην όποια χρήση του. Είναι προφανές ότι θα κληθεί να αποδείξει στο δικαστήριο τον ισχυρισμό του», σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ακολούθως, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ζητήσει, μέσω δικαστικής συνδρομής, τα έγγραφα που επικαλείται ο Ταλ Ντίλιαν ως συμφωνητικά πώλησης, καθώς και να τον καλέσει να καταθέσει.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σε μια ευνομούμενη κοινωνία απαιτείται φως, έρευνα και αλήθεια, όταν το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη τον στοχοποιεί ως ενορχηστρωτή του σκανδάλου παράνομης παρακολούθησης της μισής κυβέρνησης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων δηλώνοντας οτι θυσιάστηκε για να μην τον εμπλέξει ή ένας πολίτης τρίτης χώρας εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του δικηγόρου των θυμάτων του predator, Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει το επίμαχο δικόγραφο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας πως περιέχει για πρώτη φορά έγγραφη αναφορά του Ταλ Ντίλιαν ότι ο ίδιος πούλησε νόμιμα το Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή στη χρήση του για παράνομες παρακολουθήσεις.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο κ. Κεσσές αναφέρει: «Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Δεν αρνείται την πώληση του Predator στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη χρήση του λογισμικού για παράνομες παρακολουθήσεις».

«Η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου στο Ισραήλ. Κατά την εκδίκασή της, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας τους επόμενους δύο μήνες, ο Tal Dilian θα κληθεί να αποδείξει τους πραγματικούς ισχυρισμούς που ο ίδιος περιλαμβάνει στο δικόγραφό του» υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κεσσέ:

Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.

Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με ιδιαίτερη νομική και αποδεικτική σημασία.

Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Δεν αρνείται την πώληση του Predator στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη χρήση του λογισμικού για παράνομες παρακολουθήσεις.

Η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου στο Ισραήλ. Κατά την εκδίκασή της, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας τους επόμενους δύο μήνες, ο Tal Dilian θα κληθεί να αποδείξει τους πραγματικούς ισχυρισμούς που ο ίδιος περιλαμβάνει στο δικόγραφό του.

Η αγωγή αυτή και ιδίως οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της, θα κατατεθούν εκ μέρους μου άμεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και θα τεθούν υπόψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλα.

Ο κ. Μπακέλας είναι υποχρεωμένος να πάψει να παραμένει αδρανής. Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφασης από το ισραηλινό δικαστήριο. Έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει άμεσα το περιεχόμενο του δικογράφου, να ζητήσει μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων της ισραηλινής διαδικασίας, να τα ενσωματώσει στην ποινική δικογραφία και να προβεί σε κάθε αναγκαία εισαγγελική ή ανακριτική ενέργεια για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που διατυπώνονται για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο.

Μπορεί επίσης να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει. Αν αμφισβητεί την αξιοπιστία του επειδή είναι κατηγορούμενος, μπορεί απλά να καλέσει για καταθέσει τον τεχνικό διευθυντή της Intellexa Merom Harpaz , την διοικητική υπεύθυνη Einat Semama και τους τρεις τεχνικούς Δημήτριο Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση της χρήσης του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα δεν αποτελεί μία ιδιωτική αντιδικία. Αφορά την προστασία του κράτους δικαίου, του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διερεύνηση μιας υπόθεσης που έχει απασχολήσει την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα. Κάθε νέο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο οφείλει να αξιοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ιδίως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα, επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονεία αντί για τη λογοδοσία.

Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.



📍 Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με… pic.twitter.com/dLelh3MlzO — Zac Kesses (@ZacKesses) July 13, 2026

Πηγή: skai.gr

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