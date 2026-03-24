Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει μπαράζ αγορών αλουμινίου από ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου, εν μέσω φόβων ότι τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν μέσα σε λίγους μήνες εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, σημειώνουν οι Financial Times.

Παραγωγοί στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των Aluminium Bahrain και Qatalum, έχουν μειώσει την παραγωγή, καθώς οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα στη ναυτιλία επηρεάζουν τόσο τις εισαγωγές πρώτων υλών όσο και τις εξαγωγές. Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ευρέως σε κλάδους από την αυτοκινητοβιομηχανία έως την αεροδιαστημική και τις κατασκευές.

Στελέχη εταιρειών ανταλλακτικών αυτοκινήτων και παραγωγών αλουμινίου δήλωσαν ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να δημιουργήσουν αποθέματα ασφαλείας καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα του.

«Αν η κατάσταση συνεχιστεί, θα υπάρξουν περισσότερες αγορές», δήλωσε στέλεχος εταιρείας παραγωγής αλουμινίου. «Έχουμε ζήσει κρίσεις στο παρελθόν, αλλά αυτή είναι πολύ διαφορετική», τόνισε.

Αρκετές δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες δήλωσαν στους FT ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση νέων προμηθειών αλουμινίου. Πολλές αντλούν αλουμίνιο από αποθέματα που αναμένεται να διαρκέσουν λίγους μήνες, με μία να σημειώνει ότι μια μεγάλη ποσότητα αλουμινίου έφυγε από τον Κόλπο λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Μια άλλη αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ότι χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο ανακυκλωμένο μέταλλο αντί για νέο.

Στην Ιαπωνία, οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αγοράς προμηθειών από τη Ρωσία, έχοντας επιλέξει να την μποϊκοτάρουν μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

«Δεν θέλουμε πραγματικά να πάρουμε προμήθειες από τη Ρωσία, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή», δήλωσε ένας Ιάπωνας έμπορος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Toyota, Koji Sato, δήλωσε ότι οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες εργάζονται για να βρουν εναλλακτικές πηγές αλουμινίου, επισημαίνοντας την εξάρτηση της χώρας από τη Μέση Ανατολή.

Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία είναι όλοι μεγάλοι εισαγωγείς αλουμινίου από τον Κόλπο, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου. Η Ευρώπη προμηθεύεται το 14% των εισαγωγών της από την περιοχή, έναντι 25% για την Ιαπωνία.

Οι προμήθειες από τον Κόλπο επηρεάζονται από τη σχεδόν πλήρη ακινητοποίηση της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, ενώ η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου έχει εντείνει τις ανησυχίες για μειωμένη παραγωγή.

Στέλεχος ιαπωνικού προμηθευτή της αυτοκινητοβιομηχανίας που αγοράζει χιλιάδες τόνους αλουμινίου τον μήνα δήλωσε ότι επικρατεί «τεράστια αναστάτωση» στην αγορά και ότι μπορεί να χρειαστούν περικοπές παραγωγής στο εργοστάσιο τους επόμενους τέσσερις μήνες, εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

«Είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν πλήρως οι ποσότητες που χάνονται από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε το στέλεχος. «Είναι μια πολύ ευαίσθητη εφοδιαστική αλυσίδα… Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα τελειώσει αυτό», πρόσθεσε.

Ένας άλλος έμπορος μετάλλων δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ίσως χρειαστεί να αρχίσουν να μειώνουν την παραγωγή ήδη από τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, εκτός αν η σύγκρουση αποκλιμακωθεί.

Ορισμένα προϊόντα παρουσιάζουν ιδιαίτερη έλλειψη, όπως τα κράματα για την κατασκευή ζαντών και άλλων εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και τα μπλοκ αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.