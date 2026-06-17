Οι μετοχές της BMW έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία 5 χρόνια την Τετάρτη, αφού η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη του 2026, επικαλούμενη την επιβράδυνση της ζήτησης στην Κίνα και τις διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Τρίτης, η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ότι «η θετική εξέλιξη των πωλήσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων στην Κίνα και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού».

Η BMW πρόσθεσε ότι οι αυξημένες τιμές της ενέργειας, που οφείλονται στον πόλεμο στο Ιράν, επιβαρύνουν τα κόστη, καθώς και ότι «επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα των καταναλωτών σε όλες τις αγορές παγκοσμίως».

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου αναμένεται πλέον να σημειώσουν «σημαντική» πτώση, πρόσθεσε η εταιρεία. Οι μετοχές της BMW καταγράφουν πτώση 6,5%.

Αναλυτές της Deutsche ανέφεραν την Τετάρτη ότι η τηλεδιάσκεψη της BMW τους άφησε με «περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις» και εξέφρασαν την ανησυχία τους για την έλλειψη «ολοκληρωμένης ενημέρωσης σχετικά με τις δομές και τα κόστη της εταιρείας».

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, οι αναλυτές της Citi μείωσαν τις ήδη μειωμένες προβλέψεις τους για τις πωλήσεις στην Κίνα κατά περισσότερες από 50.000 μονάδες και εκτιμούν ότι οι συνολικές πωλήσεις θα πέσουν κάτω από τις 500.000 μέχρι το τέλος του έτους.

«Χωρίς κάποιο σαφές θετικό σενάριο για τις μετοχές, με τα ετήσια κέρδη να εξακολουθούν να δέχονται πτωτική πίεση, με μια διαρθρωτική αρνητική τάση στον κλάδο, με κανονισμούς της ΕΕ που συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον κλάδο και με περιορισμένο αριθμό επενδυτών σε ευρωπαϊκές μετοχές αξίας, πιστεύουμε ότι η υποτίμηση της BMW ενδέχεται να συνεχιστεί», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται υπό πίεση

Η προειδοποίηση για μείωση των κερδών επηρέασε αρνητικά τον ευρύτερο ευρωπαϊκό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με τις μετοχές των γερμανικών ανταγωνιστών της BMW, της Volkswagen και της Mercedes-Benz, να δέχονται πιέσεις.

Η Volkswagen ανακοίνωσε τον Απρίλιο χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη πρώτου τριμήνου, επικαλούμενη τους υψηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Όλιβερ Μπλούμε, ανέφερε τους «πολέμους, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τα εμπορικά εμπόδια, τους αυστηρότερους κανονισμούς και τον έντονο ανταγωνισμό» ως τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο όμιλος.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να χάνουν έδαφος έναντι των κινεζικών ανταγωνιστών τους. Η Κίνα έχει διευρύνει ραγδαία την παρουσία της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ασία και την Αυστραλία, εξάγοντας εκατομμύρια οχήματα σε ανταγωνιστικές τιμές, κατασκευάζοντας εργοστάσια και επεκτείνοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο τομέας στρέφεται όλο και περισσότερο προς την αμυντική βιομηχανία, βλέποντας μια ευκαιρία για αξιοποίηση της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών στην ήπειρο.

Η Ineos Automotive και η Daimler Truck είναι από τις τελευταίες αυτοκινητοβιομηχανίες που ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα την πρόθεσή τους να κατασκευάσουν στρατιωτικά οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.