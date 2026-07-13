ΕΕ: Στο στόχαστρο η Μπιενάλε για το ρωσικό περίπτερο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Μπιενάλε της Βενετίας για την περίοδο 2025-2028, λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας στη φετινή διοργάνωση.

Η επίτροπος για τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, δήλωσε ότι ο πολιτισμός που χρηματοδοτείται από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους πρέπει να προάγει τις δημοκρατικές αξίες, ενώ τόνισε ότι αυτές δεν γίνονται σεβαστές στη σημερινή Ρωσία.

Η διαδικασία για τη διακοπή χρηματοδότησης ξεκίνησε τον Απρίλιο με αιτήματα της Κομισιόν προς το Ίδρυμα της Μπιενάλε για αναθεώρηση ή επαρκή αιτιολόγηση της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου, αλλά οι απαντήσεις κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Η Κομισιόν εισηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Μπιενάλε της Βενετίας λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας στη φετινή διοργάνωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Μπιενάλε της Βενετίας που είχε προβλεφθεί για την περίοδο 2025-2028, λόγω της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου στη φετινή διοργάνωση, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Η επίτροπος για τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, δήλωσε ότι ο πολιτισμός που χρηματοδοτείται από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους οφείλει να προάγει και να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες, οι οποίες, όπως είπε, «δεν γίνονται σεβαστές στη σημερινή Ρωσία».

Πηγή: Deutsche Welle

Η διαδικασία ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν η Κομισιόν ζήτησε από το Ίδρυμα της Μπιενάλε να αναθεωρήσει την απόφασή του ή να αιτιολογήσει επαρκώς την επαναλειτουργία του ρωσικού περιπτέρου. Ακολούθησαν διαδοχικά αιτήματα για διευκρινίσεις, ωστόσο οι εξηγήσεις της διοργάνωσης κρίθηκαν από την Επιτροπή ανεπαρκείς.Παρά το γεγονός ότι το περίπτερο λειτούργησε υπό περιορισμούς, καθώς δεν εξασφάλισε τις απαραίτητες άδειες για δημόσιες εκδηλώσεις, η Μπιενάλε ενέκρινε τη συμμετοχή της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι δεν παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές κυρώσεις.Αντιδράσεις στην ΙταλίαΗ εισήγηση της Κομισιόν δεν είναι ωστόσο δεσμευτική. Η τελική απόφαση ανήκει στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο για τη διακοπή της επιχορήγησης.Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Η Λέγκα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι επιχειρούν να επιβάλουν «πολιτικές υπαγορεύσεις» στον πολιτισμό και ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να καλύψει το ποσό της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.Ο πρόεδρος της περιφέρειας Βένετο, Λούκα Τζάια, χαρακτήρισε την απόφαση «πρωτοφανή θεσμική αλαζονεία» απέναντι σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς διεθνώς.Πηγές: euronews, Politico Europe, dpa

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