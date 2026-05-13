Για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, κυρίως λόγω της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, προειδοποιεί η πρόεδρος της Ένωσης Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) Χίλντεγκαρντ Μιούλερ και ζητά αλλαγή του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Σύμφωνα με την κυρία Μιούλερ, έως το 2035 ο κλάδος του αυτοκινήτου αναμένεται να χάσει άλλες 125.000 θέσεις εργασίας - κατά 35.000 περισσότερες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί -, καθώς η κατασκευή των ηλεκτρικών οχημάτων είναι λιγότερο περίπλοκη και απαιτεί λιγότερα εξαρτήματα από την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ως αποτέλεσμα, χάνονται θέσεις εργασίας, κυρίως μεταξύ των προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ήδη από το 2019 ο κλάδος έχει καταργήσει 100.000 θέσεις. Νέες θέσεις, αντιθέτως, στο πλαίσιο της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, δημιουργούνται εκτός Γερμανίας, λόγω των λιγότερο ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια αγορά. «Αυτή η εξέλιξη είναι ανησυχητική και δείχνει ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει μια επίμονη και σοβαρή οικονομική κρίση. Οι συνθήκες παραγωγής στη Γερμανία επιδεινώνονται ραγδαία. Υψηλοί φόροι και εισφορές, ακριβή ενέργεια, υψηλό κόστος εργασίας, υπερβολική γραφειοκρατία - και ο κατάλογος των προκλήσεων δεν έχει τέλος», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της VDA και τόνισε ότι η μετεγκατάσταση εταιρειών θα έχει συνέπειες για την ευημερία της χώρας, για την κοινωνική και πολιτική της σταθερότητα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η VDA τάσσεται υπέρ της ανατροπής του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, επισημαίνοντας ότι, εάν επιτρεπόταν η ταξινόμηση των συγκεκριμένων οχημάτων και μετά το 2035, θα μπορούσαν να διατηρηθούν περίπου οι 50.000 θέσεις εργασίας από αυτές που σήμερα κινδυνεύουν. «Η έννοια της υπερβολικής ρύθμισης έχει αποτύχει», δήλωσε η Χίλντεγκαρντ Μιούλερ.

Στο ίδιο πνεύμα, η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας κατασκευής εργαλειομηχανών Trumpf Νίκολα Λάμπινγκερ-Καμιούλερ δήλωσε σήμερα στην Handelsblatt ότι «από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η οικονομική κατάσταση στη Γερμανία δεν ήταν ποτέ τόσο δραματική - ακόμη και ο κορονοϊός δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τη σημερινή πραγματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.