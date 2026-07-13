«Άλμα» άνω του 9% κατέγραψαν οι τιμές πετρελαίου, καθώς ο Τραμπ επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν εκρηκτική άνοδο τη Δευτέρα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον ανταγωνίζονται για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Brent Σεπτεμβρίου «εκτινάχθηκε» κατά 9,6% στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Αυγούστου σημείωσε άνοδο 9,4% στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

«Επαναφέρουμε τον «Ιρανικό Αποκλεισμό», ο οποίος ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο Στενό», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε ένα ακόμη κύμα επιθέσεων την Κυριακή εναντίον του Ιράν, αφού το Σάββατο είχε χτυπήσει 140 στόχους, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίδραση σε επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν αντέδρασε την Κυριακή με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έκλεισαν το Στενό του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας, αλλά ο αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό αυτό. Η CENTCOM ανέφερε ότι το Στενό είναι ανοιχτό για «όλα τα σκάφη που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή. Η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Windward κατέγραψε εννέα πλοία που διέσχισαν το Στενό το Σάββατο.

Η νότια διαδρομή που διέρχεται από τα ύδατα του Ομάν παραμένει ανοιχτή για την εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία, ανέφερε το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (Joint Maritime Information Center), μια ναυτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με έδρα το Μπαχρέιν, η οποία παρέχει ενημερώσεις σχετικά με την ασφάλεια στα πολιτικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, η κατάσταση ασφαλείας στο Στενό του Ορμούζ παραμένει σοβαρή, ανέφερε το Κέντρο σε ανακοίνωσή του την Κυριακή. Οι ναυτικοί θα πρέπει να επιδεικνύουν «εξαιρετική επαγρύπνηση», πρόσθεσε.

Οι αεροπορικές επιδρομές του Σαββατοκύριακου αποτελούν την τέταρτη φορά που οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν την τελευταία εβδομάδα, ως αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το Ορμούζ, στον νότιο διάδρομο που προστατεύεται από τον αμερικανικό στρατό.

Το Ιράν απαιτεί από τα πλοία να χρησιμοποιούν μια βόρεια διαδρομή μέσω των χωρικών του υδάτων, καθώς διεκδικεί τον έλεγχο του Στενού.

Η τελευταία έξαρση των συγκρούσεων οφείλεται στις αντικρουόμενες ερμηνείες των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να επαναλειτουργήσει το Ορμούζ, στο πλαίσιο της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η κυκλοφορία μειώθηκε δραματικά αφότου το Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε πλοία στο Στενό στις αρχές Μαρτίου, αλλά οι διελεύσεις είχαν αυξηθεί εκ νέου μετά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

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